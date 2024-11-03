https://ria.ru/20241103/putin-1981659626.html

Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию

Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию - РИА Новости, 03.11.2024

Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации гендиректору выставки "Россия"... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:00

2024-11-03T10:00

2024-11-03T10:00

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации гендиректору выставки "Россия" Наталье Виртуозовой, а также ее заместителю Павлу Дорошенко и замглавы Управления президента по общественным проектам Алексею Жаричу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Рассмотрев предложение Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, постановляю: присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье Сергеевне, генеральному директору автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки достижений "Россия", - говорится в документе. Кроме того, Путин присудил премию Павлу Дорошенко, заместителю директора по выставочной деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия", а также Алескею Жаричу, заместителю начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам.

https://ria.ru/20240820/ekskursiya-1967409088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество