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Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию - РИА Новости, 03.11.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
10:00 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/putin-1981659626.html
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию - РИА Новости, 03.11.2024
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации гендиректору выставки "Россия"... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:00
2024-11-03T10:00
выставка-форум "россия"
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации гендиректору выставки "Россия" Наталье Виртуозовой, а также ее заместителю Павлу Дорошенко и замглавы Управления президента по общественным проектам Алексею Жаричу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Рассмотрев предложение Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, постановляю: присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье Сергеевне, генеральному директору автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки достижений "Россия", - говорится в документе. Кроме того, Путин присудил премию Павлу Дорошенко, заместителю директора по выставочной деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия", а также Алескею Жаричу, заместителю начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
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Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Общество
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию

Путин присудил президентскую премию гендиректору выставки "Россия" Виртуозовой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Виртуозова
Наталья Виртуозова - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Наталья Виртуозова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации гендиректору выставки "Россия" Наталье Виртуозовой, а также ее заместителю Павлу Дорошенко и замглавы Управления президента по общественным проектам Алексею Жаричу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Рассмотрев предложение Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, постановляю: присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье Сергеевне, генеральному директору автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки достижений "Россия", - говорится в документе.
Кроме того, Путин присудил премию Павлу Дорошенко, заместителю директора по выставочной деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия", а также Алескею Жаричу, заместителю начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
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Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию
20 августа, 19:40
 
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