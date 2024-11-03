В Полтаве вместо памятника Пушкину установили инсталляцию "Ракета"
В Полтаве на месте снесенного памятника Пушкину установили инсталляцию "Ракета"
© Фото : соцсетиИнсталляция "Ракета" на месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве на Украине
© Фото : соцсети
Инсталляция "Ракета" на месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве на Украине
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Инсталляцию "Ракета", которую можно было увидеть на советских детских площадках, установили в украинской Полтаве на месте снесенного памятника Александру Пушкину, сообщило издание "Страна.ua".
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"В Полтаве на месте снесенного памятника Пушкину поставили инсталляцию, которая должна вызвать "когнитивный диссонанс". Такую оценку дала своему творению дизайнер Роксолана Дудка, чью инсталляцию "Ракета" установили вместо бюста русского поэта. Она пояснила, что объект является "сложной аллюзией" на ракеты, установленные на детских площадках во времена СССР", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в июле 2023 года сообщала, что в Полтаве снесли памятники русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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