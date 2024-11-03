https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html

Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР

Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024

Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР

ВС РФ постепенно освобождают Дзержинск (украинское название - Торецк) в ДНР, это позволит обезопасить донецкую Горловку, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:09

2024-11-03T21:09

2024-11-03T21:09

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ постепенно освобождают Дзержинск (украинское название - Торецк) в ДНР, это позволит обезопасить донецкую Горловку, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Как пояснил Пушилин, освобождение Дзержинска позволит обезопасить другой город ДНР - Горловку - от обстрелов ВСУ, так как именно из Дзержинска украинские войска всё еще могут "доставать" до Горловки при помощи ствольной артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали его в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

https://ria.ru/20241028/gornyak-1980445588.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, стирол