https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html
Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР
Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024
Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР
ВС РФ постепенно освобождают Дзержинск (украинское название - Торецк) в ДНР, это позволит обезопасить донецкую Горловку, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:09
2024-11-03T21:09
2024-11-03T21:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ постепенно освобождают Дзержинск (украинское название - Торецк) в ДНР, это позволит обезопасить донецкую Горловку, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Как пояснил Пушилин, освобождение Дзержинска позволит обезопасить другой город ДНР - Горловку - от обстрелов ВСУ, так как именно из Дзержинска украинские войска всё еще могут "доставать" до Горловки при помощи ствольной артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали его в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Стирол
Пушилин рассказал о постепенном освобождении Дзержинска в ДНР
Пушилин: освобождение Дзержинска позволит обезопасить Горловку от обстрелов ВСУ