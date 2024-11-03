https://ria.ru/20241103/prodazha-1981635946.html

Американка пыталась продать своего младенца на Facebook* за 150 долларов

Американка пыталась продать своего младенца на Facebook* за 150 долларов - РИА Новости, 03.11.2024

Американка пыталась продать своего младенца на Facebook* за 150 долларов

Американка пыталась продать через соцсеть Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) своего... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:22

2024-11-03T02:22

2024-11-03T02:25

в мире

россия

хьюстон

техас

houston chronicle

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американка пыталась продать через соцсеть Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) своего новорожденного ребенка за 150 долларов или приблизительно 14,7 тысячи рублей, ей грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщает техасская газета Houston Chronicle со ссылкой на судебные документы. "Двадцатиоднолетняя мать из Хьюстона обвиняется в попытке продать своего младенца на Facebook*. Перед родами Джунипер Брайсон общалась по меньшей мере с шестью потенциальными покупателями. Ребенок, который, согласно обвинительным документам, дал положительный результат на неуказанные наркотики, которые Брайсон употребляла во время беременности, был предложен на продажу одному человеку из Луизианы за 150 долларов", - сообщает газета со ссылкой на документы, поданные в секретариат судебного округа Харрис в штате Техас. Как отмечает издание, женщину предупреждали о незаконности попытки продать своего ребенка, но она утверждала, что это ничем не отличается от суррогатного материнства. В конечном счете, пишет газета, одна из пользовательниц соцсети сообщила о Брайсон в полицию. Женщине предъявлены обвинения в продаже ребенка, ей может грозить от двух до десяти лет тюрьмы и штраф размером до 10 тысяч долларов. Она предстанет перед судом в понедельник.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241103/tramp-1981635701.html

https://ria.ru/20241103/vybory-1981631913.html

россия

хьюстон

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, хьюстон, техас, houston chronicle, facebook