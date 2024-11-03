Американка пыталась продать своего младенца на Facebook* за 150 долларов
В Техасе американка пыталась продать своего ребенка на Facebook за 150 долларов
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американка пыталась продать через соцсеть Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) своего новорожденного ребенка за 150 долларов или приблизительно 14,7 тысячи рублей, ей грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщает техасская газета Houston Chronicle со ссылкой на судебные документы.
"Двадцатиоднолетняя мать из Хьюстона обвиняется в попытке продать своего младенца на Facebook*. Перед родами Джунипер Брайсон общалась по меньшей мере с шестью потенциальными покупателями. Ребенок, который, согласно обвинительным документам, дал положительный результат на неуказанные наркотики, которые Брайсон употребляла во время беременности, был предложен на продажу одному человеку из Луизианы за 150 долларов", - сообщает газета со ссылкой на документы, поданные в секретариат судебного округа Харрис в штате Техас.
Как отмечает издание, женщину предупреждали о незаконности попытки продать своего ребенка, но она утверждала, что это ничем не отличается от суррогатного материнства. В конечном счете, пишет газета, одна из пользовательниц соцсети сообщила о Брайсон в полицию. Женщине предъявлены обвинения в продаже ребенка, ей может грозить от двух до десяти лет тюрьмы и штраф размером до 10 тысяч долларов. Она предстанет перед судом в понедельник.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская