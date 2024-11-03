https://ria.ru/20241103/posolstvo-1981696816.html

В Москве у посольства Молдавии растет очередь из желающих проголосовать

В Москве у посольства Молдавии растет очередь из желающих проголосовать - РИА Новости, 03.11.2024

В Москве у посольства Молдавии растет очередь из желающих проголосовать

Перед посольством Молдавии в Москве продолжает увеличиваться очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики, сам избирательный участок... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:20

2024-11-03T15:20

2024-11-03T16:24

молдавия

москва

россия

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981704125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e96b4dc3654ef24679114e01c5c61dd.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перед посольством Молдавии в Москве продолжает увеличиваться очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики, сам избирательный участок штатно продолжает свою работу, передаёт корреспондент РИА Новости. Молдавское посольство расположено на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, очередь же выстроилась как на улице Кузнецкий мост, так и на Рождественке, в дипмиссию голосующих пускают через оба входа. Корреспондент агентства, пришедший туда к 13.30, обнаружил, что очередь из желающих отдать свой голос увеличилась по сравнению с тем, что было во время открытия избирательной участка. "Мы стоим 3-3,5 часа. Вот люди стоят, мерзнут, и, я думаю, что они все не пройдут, потому что мало участков открыто... Может сегодня тоже (продлят работу избирательного участка - ред.), надо это решить, потому что люди хотят проголосовать", - рассказал РИА Новости человек из очереди желающих проголосовать. На месте присутствует большое количество полиции, которая организовывает безопасность избирателей. Волонтёры помогают стоящим в очереди людям горячими напитками: чаем и кофе. Атмосфера около участка спокойная: некоторые поют и танцуют под песни на русском и молдавском языках. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html

https://ria.ru/20241103/yavka-1981690790.html

молдавия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огромная очередь из желающих проголосовать у посольства Молдавии в Москве К посольству Молдавии на Кузнецком мосту в Москве выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать во втором туре президентских выборов, передаёт корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии разрешили открыть только два участка в России - оба в Москве. Несмотря на то, что в РФ проживают до полумиллиона граждан Молдавии, ЦИК страны выделил для голосования только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. "Мы стоим 3 - 3,5 часа. Вот люди стоят, мерзнут, и я думаю, что они все не пройдут, потому что мало участков открыто", - рассказал РИА Новости один из стоящих в очереди. Он не исключил, что время работы участка снова продлят, как во время первого тура. Атмосфера около участка спокойная: люди поют и танцуют под песни на русском и молдавском языках. 2024-11-03T15:20 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, москва, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире