https://ria.ru/20241103/posol-1981644021.html
Посол: Россия видит интерес Бенина к сотрудничеству по модернизации армии
Посол: Россия видит интерес Бенина к сотрудничеству по модернизации армии - РИА Новости, 03.11.2024
Посол: Россия видит интерес Бенина к сотрудничеству по модернизации армии
Россия видит интерес со стороны Котону к сотрудничеству с Москвой по модернизации бенинских вооруженных сил, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:42
2024-11-03T05:42
2024-11-03T05:42
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия видит интерес со стороны Котону к сотрудничеству с Москвой по модернизации бенинских вооруженных сил, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Со своей стороны, готовы оказывать бенинцам всяческое содействие в модернизации их вооруженных сил. Видим соответствующий интерес и со стороны Котону", - сказал Евдокимов. Он добавил, что примером подобного взаимодействия стали деловые визиты кораблей "Смольный" и "Неустрашимый" Балтийского флота ВМФ России в порт Котону осенью этого года. "Это события исторического масштаба, учитывая непростую геополитическую обстановку и тот факт, что предыдущий подобный заход был совершен еще в советское время – в 1988 году", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241101/forum-1981295145.html
https://ria.ru/20241024/putin-1979919694.html
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россия, бенин, москва
Посол: Россия видит интерес Бенина к сотрудничеству по модернизации армии
Посол: Москва видит интерес Котону к сотрудничеству по модернизации армии
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия видит интерес со стороны Котону к сотрудничеству с Москвой по модернизации бенинских вооруженных сил, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов.
"Со своей стороны, готовы оказывать бенинцам всяческое содействие в модернизации их вооруженных сил. Видим соответствующий интерес и со стороны Котону", - сказал Евдокимов.
Он добавил, что примером подобного взаимодействия стали деловые визиты кораблей "Смольный" и "Неустрашимый" Балтийского флота ВМФ России в порт Котону осенью этого года.
"Это события исторического масштаба, учитывая непростую геополитическую обстановку и тот факт, что предыдущий подобный заход был совершен еще в советское время – в 1988 году", - подчеркнул он.