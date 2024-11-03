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Рогов: новая тактика ВС России вынуждает боевиков ВСУ покидать позиции
Рогов: новая тактика ВС России вынуждает боевиков ВСУ покидать позиции - РИА Новости, 03.11.2024
Рогов: новая тактика ВС России вынуждает боевиков ВСУ покидать позиции
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:09
2024-11-03T07:09
2024-11-03T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что усовершенствованная тактика российских войск на линии фронта заставляет врага бежать со своих позиций. "Усовершенствованная тактика действий наших войск на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что боевики ВСУ, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции", - сказал Рогов. В частности, по его словам, продвигаясь вперед, ВС РФ перестали использовать лобовые удары, а обходят с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя их бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения. "Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241103/pvo-1981646510.html
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Рогов: новая тактика ВС России вынуждает боевиков ВСУ покидать позиции
Рогов: усовершенствованная тактика ВС России заставляет ВСУ бежать с позиций