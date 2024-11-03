Рейтинг@Mail.ru
Шеф-повар рассказал, почему блюда из сырого мяса не опаснее суши - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/pitanie-1981657084.html
Шеф-повар рассказал, почему блюда из сырого мяса не опаснее суши
Шеф-повар рассказал, почему блюда из сырого мяса не опаснее суши - РИА Новости, 03.11.2024
Шеф-повар рассказал, почему блюда из сырого мяса не опаснее суши
Среди посетителей ресторанов много тех, кто боится есть блюда из сырого говяжьего мяса, такие как тартар, карпаччо, хотя они ничуть не опаснее суши или роллов с РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:39
2024-11-03T09:39
общество
мираторг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ad65b5975b5b15f2e525e2b3706d4f.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Среди посетителей ресторанов много тех, кто боится есть блюда из сырого говяжьего мяса, такие как тартар, карпаччо, хотя они ничуть не опаснее суши или роллов с сырой рыбой, главное - чтобы была правильно соблюдена техника приготовления, рассказали опрошенные РИА Новости шеф-повара. "Почему-то у нас не принято есть сырое мясо. При этом люди активно ходят в суши-бары и спокойно едят сырую рыбу. Единственно, что прямо вот сырым-сырым я не рекомендовал бы мясо употреблять. Его надо приправлять, чтобы были нотки кислоты, которая гасит микробиологию, которая есть в мясе, и раскрывает его вкус. Это может быть как цитрусовая кислота, так и бальзамический, яблочный и виноградный уксусы", - рассказал шеф-повар "Мираторга" Дмитрий Лазько. Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов отметил, что в сыром мясе, как и в сырой рыбе, могут содержаться паразиты, бактерии и вирусы, опасные для человека, и риск от их употребления в пищу есть. Однако он подчеркнул, что это не значит, что любое сырое мясо и рыба опасны. "Во-первых, качественная говядина, которая проходит строгий контроль на всех этапах производства, безопасна для употребления в сыром виде. Баранина тоже может быть безопасна, но только если ее правильно обработали и хранили как положено. А вот свинина, курица, индейка и другие виды домашней птицы, как правило, содержат больше патогенов, поэтому есть их в сыром виде не стоит", - сказал он. "Мясо, которое попадает в заведения общепита, проходит множество проверок, и его качество всегда подтверждено сертификатами и специальными справками, что минимизирует присутствие патогенов. Кроме того, для самого популярного блюда из сырого мяса - тартара - говядину обычно предварительно стабилизируют, путем небольшой выдержки и ферментации, солят, добавляют горчицу, маринад. Все это создает дополнительные препятствия для роста бактерий", - добавил Италмазов. Шеф-повар "Мираторга" отметил, что в своих блюдах из сырого мяса чаще использует цитрус. "Он придает ароматные нотки, усиливает вкус за счет своих экстрактивных веществ. Можно даже добавить немного сока чеснока: достаточно зубчик потереть на терке и затем в марле выдавить грамма 2-3. Его высокоэкстрактивные вещества хорошо раскрывают мясо", - добавил Лазько. Италмазов отметил, что чтобы насладиться качественным тартаром, нужно выбирать только те рестораны, в которых есть уверенность. "Нужно обращать внимание на внешний вид продукта - мясо должно быть приятного равномерного цвета и не иметь посторонних запахов. Не стоит гнаться за низкими ценами - качественный тартар или стейк не может стоить очень дешево, поэтому низкая цена - повод насторожиться", - добавил бренд-шеф Family Garden, уточнив, что не стоит заказывать стейк или тартар дешевле 700-800 рублей.
https://ria.ru/20241027/myaso-1980327456.html
https://ria.ru/20241009/fasol-1587056296.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fa94249919165dd4d7e61e42677a081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мираторг
Общество, Мираторг
Шеф-повар рассказал, почему блюда из сырого мяса не опаснее суши

Шеф-повар Лазько: сырое мясо не опаснее суши и карпаччо

© iStock.com / dontree_mМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© iStock.com / dontree_m
Мясо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Среди посетителей ресторанов много тех, кто боится есть блюда из сырого говяжьего мяса, такие как тартар, карпаччо, хотя они ничуть не опаснее суши или роллов с сырой рыбой, главное - чтобы была правильно соблюдена техника приготовления, рассказали опрошенные РИА Новости шеф-повара.
"Почему-то у нас не принято есть сырое мясо. При этом люди активно ходят в суши-бары и спокойно едят сырую рыбу. Единственно, что прямо вот сырым-сырым я не рекомендовал бы мясо употреблять. Его надо приправлять, чтобы были нотки кислоты, которая гасит микробиологию, которая есть в мясе, и раскрывает его вкус. Это может быть как цитрусовая кислота, так и бальзамический, яблочный и виноградный уксусы", - рассказал шеф-повар "Мираторга" Дмитрий Лазько.
Стейк - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Шеф-повар рассказал, как не довести мясо до "подошвы"
27 октября, 08:56
Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов отметил, что в сыром мясе, как и в сырой рыбе, могут содержаться паразиты, бактерии и вирусы, опасные для человека, и риск от их употребления в пищу есть. Однако он подчеркнул, что это не значит, что любое сырое мясо и рыба опасны. "Во-первых, качественная говядина, которая проходит строгий контроль на всех этапах производства, безопасна для употребления в сыром виде. Баранина тоже может быть безопасна, но только если ее правильно обработали и хранили как положено. А вот свинина, курица, индейка и другие виды домашней птицы, как правило, содержат больше патогенов, поэтому есть их в сыром виде не стоит", - сказал он.
"Мясо, которое попадает в заведения общепита, проходит множество проверок, и его качество всегда подтверждено сертификатами и специальными справками, что минимизирует присутствие патогенов. Кроме того, для самого популярного блюда из сырого мяса - тартара - говядину обычно предварительно стабилизируют, путем небольшой выдержки и ферментации, солят, добавляют горчицу, маринад. Все это создает дополнительные препятствия для роста бактерий", - добавил Италмазов.
Шеф-повар "Мираторга" отметил, что в своих блюдах из сырого мяса чаще использует цитрус. "Он придает ароматные нотки, усиливает вкус за счет своих экстрактивных веществ. Можно даже добавить немного сока чеснока: достаточно зубчик потереть на терке и затем в марле выдавить грамма 2-3. Его высокоэкстрактивные вещества хорошо раскрывают мясо", - добавил Лазько.
Италмазов отметил, что чтобы насладиться качественным тартаром, нужно выбирать только те рестораны, в которых есть уверенность. "Нужно обращать внимание на внешний вид продукта - мясо должно быть приятного равномерного цвета и не иметь посторонних запахов. Не стоит гнаться за низкими ценами - качественный тартар или стейк не может стоить очень дешево, поэтому низкая цена - повод насторожиться", - добавил бренд-шеф Family Garden, уточнив, что не стоит заказывать стейк или тартар дешевле 700-800 рублей.
Фасоль - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Альтернатива мясу для постящихся и вегетарианцев: чем полезна фасоль
9 октября, 09:42
 
ОбществоМираторг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала