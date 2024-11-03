https://ria.ru/20241103/parol-1981637231.html
В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона
В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона - РИА Новости, 03.11.2024
В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона
Россиянам необходимо сменить заводские PIN-коды на их SIM-картах, это позволит защитить SIM-карту и личные данные при краже телефона, заявил РИА Новости сенатор РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:49
2024-11-03T02:49
2024-11-03T05:43
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянам необходимо сменить заводские PIN-коды на их SIM-картах, это позволит защитить SIM-карту и личные данные при краже телефона, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. "Простым и важным шагом для защиты данных будет установка индивидуального сложного PIN-кода через настройки телефона. Избегайте легких комбинаций — например, 1234 или 0000 — и выберите более надежный код. Эта мера усложнит доступ к вашей информации в случае кражи или потери устройства, обеспечив дополнительный уровень безопасности", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что большинство россиян "не задумываются о защите своей SIM-карты и часто оставляют заводской PIN-код без изменений". По его словам, это может казаться безопасным, поскольку современные смартфоны защищены биометрическими методами, но "номер телефона остается уязвимым звеном". "К примеру, в случае кражи телефона мошенник не сможет зайти в ваш телефон, поскольку там, скорее всего, будет пароль. Однако всего за пару секунд мошенник может вытащить SIM-карту и вставить её в другое устройство. После чего через свое устройство получит доступ к мессенджерам и иным средствам связи, доступ к которым можно получить при помощи SMS на номер телефона. Далее мошенники уже от лица жертвы начнут звонить, писать родственникам, друзьям, знакомым", - объяснил политик. Шейкин напомнил, что телефонный номер связан с множеством сервисов, доступ к которым можно восстановить через SMS-код: "банковскими приложениями, соцсетями, "Госуслугами". "Несмотря на популярность двухфакторной аутентификации, она бессильна, если злоумышленник получает доступ к вашей SIM-карте и может перехватывать сообщения", — резюмировал сенатор.
https://ria.ru/20241101/eda-1981257189.html
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общество, технологии, мошенники, мобильная связь, мобильные телефоны, персональные данные
Общество, Технологии, мошенники, мобильная связь, мобильные телефоны, персональные данные
В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона
Сенатор: смена PIN-кода на SIM-карте позволит защитить данные при краже телефона
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянам необходимо сменить заводские PIN-коды на их SIM-картах, это позволит защитить SIM-карту и личные данные при краже телефона, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Простым и важным шагом для защиты данных будет установка индивидуального сложного PIN-кода через настройки телефона. Избегайте легких комбинаций — например, 1234 или 0000 — и выберите более надежный код. Эта мера усложнит доступ к вашей информации в случае кражи или потери устройства, обеспечив дополнительный уровень безопасности", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что большинство россиян "не задумываются о защите своей SIM-карты и часто оставляют заводской PIN-код без изменений". По его словам, это может казаться безопасным, поскольку современные смартфоны защищены биометрическими методами, но "номер телефона остается уязвимым звеном".
"К примеру, в случае кражи телефона мошенник не сможет зайти в ваш телефон, поскольку там, скорее всего, будет пароль. Однако всего за пару секунд мошенник может вытащить SIM-карту и вставить её в другое устройство. После чего через свое устройство получит доступ к мессенджерам и иным средствам связи, доступ к которым можно получить при помощи SMS на номер телефона. Далее мошенники уже от лица жертвы начнут звонить, писать родственникам, друзьям, знакомым", - объяснил политик.
Шейкин напомнил, что телефонный номер связан с множеством сервисов, доступ к которым можно восстановить через SMS-код: "банковскими приложениями, соцсетями, "Госуслугами".
"Несмотря на популярность двухфакторной аутентификации, она бессильна, если злоумышленник получает доступ к вашей SIM-карте и может перехватывать сообщения", — резюмировал сенатор.