https://ria.ru/20241103/parol-1981637231.html

В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона

В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона - РИА Новости, 03.11.2024

В Совфеде рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона

Россиянам необходимо сменить заводские PIN-коды на их SIM-картах, это позволит защитить SIM-карту и личные данные при краже телефона, заявил РИА Новости сенатор РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:49

2024-11-03T02:49

2024-11-03T05:43

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянам необходимо сменить заводские PIN-коды на их SIM-картах, это позволит защитить SIM-карту и личные данные при краже телефона, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. "Простым и важным шагом для защиты данных будет установка индивидуального сложного PIN-кода через настройки телефона. Избегайте легких комбинаций — например, 1234 или 0000 — и выберите более надежный код. Эта мера усложнит доступ к вашей информации в случае кражи или потери устройства, обеспечив дополнительный уровень безопасности", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что большинство россиян "не задумываются о защите своей SIM-карты и часто оставляют заводской PIN-код без изменений". По его словам, это может казаться безопасным, поскольку современные смартфоны защищены биометрическими методами, но "номер телефона остается уязвимым звеном". "К примеру, в случае кражи телефона мошенник не сможет зайти в ваш телефон, поскольку там, скорее всего, будет пароль. Однако всего за пару секунд мошенник может вытащить SIM-карту и вставить её в другое устройство. После чего через свое устройство получит доступ к мессенджерам и иным средствам связи, доступ к которым можно получить при помощи SMS на номер телефона. Далее мошенники уже от лица жертвы начнут звонить, писать родственникам, друзьям, знакомым", - объяснил политик. Шейкин напомнил, что телефонный номер связан с множеством сервисов, доступ к которым можно восстановить через SMS-код: "банковскими приложениями, соцсетями, "Госуслугами". "Несмотря на популярность двухфакторной аутентификации, она бессильна, если злоумышленник получает доступ к вашей SIM-карте и может перехватывать сообщения", — резюмировал сенатор.

https://ria.ru/20241101/eda-1981257189.html

https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980828885.html

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общество, технологии, мошенники, мобильная связь, мобильные телефоны, персональные данные