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Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 03.11.2024
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04:06 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/orvi-1981640595.html
Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ
Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, лучше сделать это сейчас, заявил РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:06
2024-11-03T04:06
общество
здоровье - общество
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, лучше сделать это сейчас, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ. "Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон", - сказал Горелов. Он уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул. По словам Горелова, основная защита от болезни – это вакцинация, поэтому тем, кто еще не сделал прививку, лучше не откладывать это, а записаться к врачу на иммунизацию.
https://ria.ru/20241102/ten-1981456234.html
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общество, здоровье - общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ

Эксперт: в середине ноября ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа

© iStock.com / Nenad CavoskiМужчина с кружкой чая
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© iStock.com / Nenad Cavoski
Мужчина с кружкой чая. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, лучше сделать это сейчас, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ.
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"Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон", - сказал Горелов.
Он уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул.
По словам Горелова, основная защита от болезни – это вакцинация, поэтому тем, кто еще не сделал прививку, лучше не откладывать это, а записаться к врачу на иммунизацию.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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