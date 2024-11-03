https://ria.ru/20241103/orvi-1981640595.html

Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ

Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт рассказала, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, лучше сделать это сейчас, заявил РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T04:06

2024-11-03T04:06

2024-11-03T04:06

общество

здоровье - общество

россия

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, лучше сделать это сейчас, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ. "Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон", - сказал Горелов. Он уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул. По словам Горелова, основная защита от болезни – это вакцинация, поэтому тем, кто еще не сделал прививку, лучше не откладывать это, а записаться к врачу на иммунизацию.

https://ria.ru/20241102/ten-1981456234.html

https://ria.ru/20241101/pogoda-1981273038.html

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общество, здоровье - общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)