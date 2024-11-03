https://ria.ru/20241103/orban-1981680584.html

Орбан оценил роль стран БРИКС в мировой экономике

Орбан оценил роль стран БРИКС в мировой экономике - РИА Новости, 03.11.2024

Орбан оценил роль стран БРИКС в мировой экономике

Саммит стран БРИКС, пройди он 20 лет назад, не стал бы серьезной новостью, а сейчас доля этих стран в мировой экономике превышает долю западных государств,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:05

2024-11-03T13:05

2024-11-03T13:05

в мире

россия

казань

китай

виктор орбан

эммануэль макрон

брикс

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 3 ноя - РИА Новости. Саммит стран БРИКС, пройди он 20 лет назад, не стал бы серьезной новостью, а сейчас доля этих стран в мировой экономике превышает долю западных государств, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Неделю назад был саммит восточного мира в Казани. Это страны БРИКС: Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР - они сейчас уже расширились, там более 10 стран, и все заседали в Казани. Это экономика восточного мира. Двадцать лет назад это бы не стало серьезной новостью, а сейчас доля этих стран по мировым экономическим показателям больше, чем экономика западного мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер сообщил, что 7 ноября состоится "саммит западного мира" - Европейского политического сообщества, который он назвал "самым большим дипломатическим событием в истории Венгрии", потому что в Будапешт приедут лидеры более 40 стран, то есть не только из ЕС, но и из Турции, Великобритании, Закавказья и стран Западных Балкан. По словам Орбана, на саммите будут обсуждаться спад в европейской конкурентоспособности и возможные пути для исправления ситуации, а также геополитические изменения в мире по итогам выборов в США. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20241025/orban-1979969392.html

https://ria.ru/20241102/lavrov-1981620466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, китай, виктор орбан, эммануэль макрон, брикс, евросоюз, саммит брикс в казани в 2024 году