Орбан оценил роль стран БРИКС в мировой экономике
Орбан: доля стран БРИКС в мировой экономике больше, чем у западных государств
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 ноя - РИА Новости. Саммит стран БРИКС, пройди он 20 лет назад, не стал бы серьезной новостью, а сейчас доля этих стран в мировой экономике превышает долю западных государств, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Неделю назад был саммит восточного мира в Казани. Это страны БРИКС: Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР - они сейчас уже расширились, там более 10 стран, и все заседали в Казани. Это экономика восточного мира. Двадцать лет назад это бы не стало серьезной новостью, а сейчас доля этих стран по мировым экономическим показателям больше, чем экономика западного мира", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани
25 октября, 09:19
Венгерский премьер сообщил, что 7 ноября состоится "саммит западного мира" - Европейского политического сообщества, который он назвал "самым большим дипломатическим событием в истории Венгрии", потому что в Будапешт приедут лидеры более 40 стран, то есть не только из ЕС, но и из Турции, Великобритании, Закавказья и стран Западных Балкан.
По словам Орбана, на саммите будут обсуждаться спад в европейской конкурентоспособности и возможные пути для исправления ситуации, а также геополитические изменения в мире по итогам выборов в США.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.