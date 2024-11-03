https://ria.ru/20241103/opros-1981720061.html

Финальный опрос NBC показал равенство в поддержке Трампа и Харрис

Финальный опрос NBC показал равенство в поддержке Трампа и Харрис - РИА Новости, 03.11.2024

Финальный опрос NBC показал равенство в поддержке Трампа и Харрис

Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News демонстрирует равенство в поддержке вице-президента Камалы Харрис, представляющей демократов, и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:12

2024-11-03T19:12

2024-11-03T19:12

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News демонстрирует равенство в поддержке вице-президента Камалы Харрис, представляющей демократов, и экс-лидера страны Дональда Трампа, представляющего республиканцев, в борьбе за пост президента США. Отмечается, что поддержка Харрис обусловлена несколькими факторами. В первую очередь это значительный (20%) перевес по вопросу прав на аборты - здесь вице-президент значительно опережает Трампа, - а также энтузиазм демократов, который, по оценке канала, усиливается в последние недели. Кроме того, по данным СМИ, Харрис воспринимается многими избирателями как защитник среднего класса, что также обеспечивает ей поддержку. В то же время телеканал подчеркивает, что поддержку Трампа усиливает недовольство большинства избирателей нынешним курсом страны. Примерно две трети опрошенных считают, что США идут по неверному пути, что дает кандидату от республиканцев преимущество на фоне сравнений с администрацией действующего президента Джо Байдена. Также избиратели отмечают существенное преимущество Трампа по вопросам экономики и стоимости жизни, которые больше всего заботят многих американцев. Предвыборная гонка проходит на фоне значительной поляризации общества. По мнению политологов, избиратели "закрепились в своих позициях" и не склонны менять свою точку зрения. Как отметил республиканский социолог Билл МакИнтурфф из Public Opinion Strategies, результаты опроса демонстрируют стабильность взглядов американцев, несмотря на активную избирательную кампанию, значительные вложения в рекламу и напряженные дебаты в последние недели. "Мы заняли свои углы и не собираемся отступать", - резюмировал он. Его коллега, демократ Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, подчеркнул, что данные этого опроса мало отличаются от октябрьских, когда Харрис и Трамп также шли вровень, набирая по 48% поддержки. Опрос NBC News проводился с 30 октября по 2 ноября среди 1 000 зарегистрированных избирателей, большинство из которых были опрошены по телефону. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024