https://ria.ru/20241103/opek-1981644466.html

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ решит повысить квоты на добычу нефти

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ решит повысить квоты на добычу нефти - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ решит повысить квоты на добычу нефти

ОПЕК+, вероятнее всего, примет решение повысить квоты на добычу нефти в следующем году, остается открытым лишь вопрос, произойдет ли такое повышение в первом... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:57

2024-11-03T05:57

2024-11-03T05:57

экономика

цены на нефть

россия

иран

венесуэла

игорь юшков

опек

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ОПЕК+, вероятнее всего, примет решение повысить квоты на добычу нефти в следующем году, остается открытым лишь вопрос, произойдет ли такое повышение в первом или во втором квартале, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не затронутых квотами Иран, Венесуэлу и Ливию. Агентство Рейтер ранее со ссылкой на источники сообщало, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более. "Думаю, что действительно решения поднимать добычу до нового года точно не будет. Конечно, (в ОПЕК+ – ред.) будут мониторить ситуацию, что происходит на рынке, и как минимум дождутся декабря... Вопрос, наверное, только в том, будет ли повышение в первом или уже во втором квартале 2025 года", – отметил Юшков. Каждый этап поднятия добычи будет приводить к понижению цен, продолжил он, напомнив, что в ОПЕК+ ориентируются на ситуацию на рынке. Эксперт предположил, что решение об увеличении добычи будет принято, когда нефтяные котировки будут стабильно держаться выше 80 долларов за баррель. При этом само решение отложить повышение квот на добычу значительно не поднимет цены на нефть, считает Юшков. Рынок, по его словам, понимает, что сейчас никакого повышения не будет. "Здесь это, скорее, работает в обратную сторону. Если бы объявили о росте добычи, тогда цена мгновенно снизилась бы. Это был бы определенный шок для рынка. А когда объявят, что не будут повышать, думаю, существенно это ни на что не повлияет. Какого-то скачка вверх не стоит ожидать", – заключил он. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеет так называемые добровольные сокращения. Снижение на 1,66 миллиона баррелей в сутки действует до конца года, а введенные чуть позднее ограничения - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но затем это решение было сдвинуто на декабрь. В ноябре целевой уровень добычи ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства Казахстана, Ирака и РФ составляет 35,45 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972543884.html

https://ria.ru/20240914/ekspert-1972647275.html

россия

иран

венесуэла

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экономика, цены на нефть, россия, иран, венесуэла, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности