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В Москве у посольства Молдавии желающие проголосовать еще стоят в очереди
В Москве у посольства Молдавии желающие проголосовать еще стоят в очереди - РИА Новости, 03.11.2024
В Москве у посольства Молдавии желающие проголосовать еще стоят в очереди
Очередь перед избирательным участком, который находится в посольстве Молдавии в Москве, сохраняется, несмотря на то, что официальное время работы участка... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:24
2024-11-03T21:24
2024-11-03T21:24
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Очередь перед избирательным участком, который находится в посольстве Молдавии в Москве, сохраняется, несмотря на то, что официальное время работы участка подходит к концу, передает корреспондент РИА Новости. Молдавское посольство расположено на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, очередь же выстроилась на Рождественке. Корреспондент агентства, пришедший туда к 20.45, обнаружил очередь, которая уменьшилась, но всё равно сохраняется у дверей посольства. Официальное время закрытия участка - 21.00. На месте присутствует большое количество полиции, которая обеспечивает безопасность избирателей. Волонтеры помогают стоящим в очереди людям, предлагая им горячие напитки - чай и кофе. Атмосфера около участка спокойная: некоторые поют и танцуют под песни на русском и молдавском языках. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очередь перед посольством Молдавии в Москве незадолго до закрытия избирательного участка
Очередь перед избирательным участком, который находится в посольстве Молдавии в Москве, сохраняется, хотя официальное время его работы подходит к концу, передает корреспондент РИА Новости. Между тем явка во II туре выборов президента Молдавии по состоянию на 21.00 мск превысила 53%, сообщил ЦИК республики.
МИД Молдавии сообщил, что на данный момент на зарубежных участках проголосовало более 300 тысяч представителей диаспоры, это абсолютный рекорд.
2024-11-03T21:24
true
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РИА Новости
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в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Москве у посольства Молдавии желающие проголосовать еще стоят в очереди
Очередь перед избирательным участком в посольстве Молдавии в Москве сохраняется