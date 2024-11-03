Рейтинг@Mail.ru
Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 03.11.2024 (обновлено: 02:49 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/obmen-1981636893.html
Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять
Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять - РИА Новости, 03.11.2024
Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:42
2024-11-03T02:49
в мире
россия
киев
украина
дмитрий лубинец
татьяна москалькова
верховная рада украины
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954727163_0:181:2000:1306_1920x0_80_0_0_efb9767c4e195a5950bece08ea15a46c.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. "Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть... Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно. Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перформанс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перформансов.
https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html
https://ria.ru/20241029/moskalkova-1980659753.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954727163_259:0:2000:1306_1920x0_80_0_0_87aa7de09f8d753ec3d6236c682fa23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, дмитрий лубинец, татьяна москалькова, верховная рада украины, мария захарова, обмен пленными
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Лубинец, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Мария Захарова, обмен пленными
Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять

Лубинец запросил списки украинских пленных, которых Россия готова обменять

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.
"Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть... Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными", - написал он в своем Telegram-канале.
Российские военные, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
Вчера, 18:24
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно.
Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перформанс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перформансов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг
29 октября, 11:49
 
В миреРоссияКиевУкраинаДмитрий ЛубинецТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныМария Захароваобмен пленными
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала