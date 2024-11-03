https://ria.ru/20241103/obmen-1981636893.html

Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять

Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять - РИА Новости, 03.11.2024

Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:42

2024-11-03T02:42

2024-11-03T02:49

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татьяна москалькова

верховная рада украины

мария захарова

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. "Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть... Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно. Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перформанс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перформансов.

https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html

https://ria.ru/20241029/moskalkova-1980659753.html

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в мире, россия, киев, украина, дмитрий лубинец, татьяна москалькова, верховная рада украины, мария захарова, обмен пленными