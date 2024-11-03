Киев запросил списки украинских пленных, которых Москва готова обменять
Лубинец запросил списки украинских пленных, которых Россия готова обменять
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.
"Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть... Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно.
Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перформанс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перформансов.
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