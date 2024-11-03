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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 03.11.2024
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:23
2024-11-03T10:23
2024-11-03T10:23
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства. Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, а предшествующую субботу 2 ноября сделали рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля этого года. Начало рабочей недели переместилось на вторник. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября