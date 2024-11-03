https://ria.ru/20241103/nedelja-1981663196.html

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 03.11.2024

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:23

2024-11-03T10:23

2024-11-03T10:23

общество

россия

праздники

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства. Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, а предшествующую субботу 2 ноября сделали рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля этого года. Начало рабочей недели переместилось на вторник. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

https://ria.ru/20241001/rabota-1975641512.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, праздники