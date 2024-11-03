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На уплату имущественных налогов физлиц осталось меньше месяца - РИА Новости, 03.11.2024
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00:21 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/nalog-1981630779.html
На уплату имущественных налогов физлиц осталось меньше месяца
На уплату имущественных налогов физлиц осталось меньше месяца - РИА Новости, 03.11.2024
На уплату имущественных налогов физлиц осталось меньше месяца
Уплатить имущественные налоги в России в этом году налогоплательщики должны не позднее 2 декабря, то есть на это остается меньше месяца. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T00:21
2024-11-03T00:21
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уплатить имущественные налоги в России в этом году налогоплательщики должны не позднее 2 декабря, то есть на это остается меньше месяца. Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в "личном кабинете" налогоплательщика на сайте службы. Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика прав на налоговые льготы. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога. Если не заплатить налоги до конца дня 2 декабря, ФНС начнет начислять пени за каждый день просрочки.
https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html
https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
На уплату имущественных налогов физлиц осталось меньше месяца

Уплатить имущественные налоги физлиц в этом году необходимо не позднее 2 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота налоговой инспекции в Москве
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уплатить имущественные налоги в России в этом году налогоплательщики должны не позднее 2 декабря, то есть на это остается меньше месяца.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в "личном кабинете" налогоплательщика на сайте службы.
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Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика прав на налоговые льготы.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог.
Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога.
Если не заплатить налоги до конца дня 2 декабря, ФНС начнет начислять пени за каждый день просрочки.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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