https://ria.ru/20241103/mvd-1981713390.html

МВД Молдавии работает над предотвращением покупки голосов на выборах

МВД Молдавии работает над предотвращением покупки голосов на выборах - РИА Новости, 03.11.2024

МВД Молдавии работает над предотвращением покупки голосов на выборах

Министерство внутренних дел Молдавии вместе с другими учреждениями работает над предотвращением покупки голосов на выборах президента, которые можно расценивать РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:55

2024-11-03T17:55

2024-11-03T17:56

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии вместе с другими учреждениями работает над предотвращением покупки голосов на выборах президента, которые можно расценивать как атаку на демократию, заявил премьер Дорин Речан. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. "Я голосовал за мир, процветание, чтобы мы могли свободно строить свою жизнь здесь, дома. Мы находимся в моменте атак со сторону криминальных группировок, поэтому важно мобилизоваться. Наш голос способен победить избирательное мошенничество. Министерство внутренних дел и другие государственные учреждения активно работают над предотвращением атак на демократию", - заявил Речан журналистам на избирательном участке. Он утверждает, что голосование проходит якобы на фоне попыток фальсификации, которые готовились в течение нескольких месяцев. Во второй тур выборов президента Молдавии, который проходит 3 ноября, вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981708852.html

https://ria.ru/20241101/moldavija-1981339877.html

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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, дорин речан, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024