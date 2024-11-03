https://ria.ru/20241103/moskva-1981736427.html

В Москве полиция оттеснила людей у входа в консульство Молдавии

В Москве полиция оттеснила людей у входа в консульство Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024

В Москве полиция оттеснила людей у входа в консульство Молдавии

Людей, которые оставались около входа в консульство Молдавии в Москве после закрытия избирательных участков, оттеснила полиция, обстановка спокойная, передаёт... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:40

2024-11-03T22:40

2024-11-03T22:41

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Людей, которые оставались около входа в консульство Молдавии в Москве после закрытия избирательных участков, оттеснила полиция, обстановка спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Недовольные тем фактом, что бюллетени для голосования закончились, оставались около входа в консульства, скандируя "Долой Майю Санду", однако в последствии без стычек и драк были оттеснены полицией. На данный момент людей около входа в консульства мало. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/pmr-1981735483.html

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Люди у посольства Молдавии в Москве, не успевшие проголосовать из-за того, что закончились бюллетени Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей 2024-11-03T22:40 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, молдавия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, москва