https://ria.ru/20241103/moskva-1981708232.html

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада - РИА Новости, 03.11.2024

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного снегопада в воскресенье и понедельник, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:48

2024-11-03T16:48

2024-11-03T16:48

общество

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269210_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_e62e10a0199f00233e75376edc6a9109.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного снегопада в воскресенье и понедельник, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному прогнозу синоптиков, после 21.00 3 ноября в столице местами ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель. Прогнозируются понижение температуры воздуха до минус двух градусов, порывы ветра до 14 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия и снегопад сохранятся и днем 4 ноября", - рассказал Бирюков. Он добавил, что в понедельник порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, возможны колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. За сутки 4 ноября прирост свежевыпавшего снега может составить 10 сантиметров. "Городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлено необходимое количество техники и бригад для ликвидации последствий непогоды", - подчеркнул Бирюков. В ведомстве добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241013/pogoda-1977854990.html

https://ria.ru/20240927/biryukov-1975047842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, петр бирюков