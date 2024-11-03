https://ria.ru/20241103/moskva-1981708232.html
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада - РИА Новости, 03.11.2024
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного снегопада в воскресенье и понедельник, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:48
2024-11-03T16:48
2024-11-03T16:48
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного снегопада в воскресенье и понедельник, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному прогнозу синоптиков, после 21.00 3 ноября в столице местами ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель. Прогнозируются понижение температуры воздуха до минус двух градусов, порывы ветра до 14 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия и снегопад сохранятся и днем 4 ноября", - рассказал Бирюков. Он добавил, что в понедельник порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, возможны колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. За сутки 4 ноября прирост свежевыпавшего снега может составить 10 сантиметров. "Городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлено необходимое количество техники и бригад для ликвидации последствий непогоды", - подчеркнул Бирюков. В ведомстве добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241013/pogoda-1977854990.html
https://ria.ru/20240927/biryukov-1975047842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков
Общество, Москва, Петр Бирюков
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Бирюков: службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного снегопада в воскресенье и понедельник, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"По экстренному прогнозу синоптиков, после 21.00 3 ноября в столице местами ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель. Прогнозируются понижение температуры воздуха до минус двух градусов, порывы ветра до 14 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия и снегопад сохранятся и днем 4 ноября", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что в понедельник порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, возможны колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. За сутки 4 ноября прирост свежевыпавшего снега может составить 10 сантиметров.
«
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлено необходимое количество техники и бригад для ликвидации последствий непогоды", - подчеркнул Бирюков.
В ведомстве добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении ведомства.