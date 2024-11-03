https://ria.ru/20241103/moskva-1981661605.html
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек - РИА Новости, 03.11.2024
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:15
2024-11-03T10:15
2024-11-03T10:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы. "По предварительным данным, примерно в 00.44 на Москворецкой набережной, возле дома 3, произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали", - сказали в главке. В столичной прокуратуре в свою очередь уточнили, что погибший - пассажир такси 1977 года рождения. "По предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда" при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241102/dtp-1981476773.html
https://ria.ru/20241102/mvd-1981464240.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек, трое пострадали
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
"По предварительным данным, примерно в 00.44 на Москворецкой набережной, возле дома 3, произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали", - сказали в главке.
В столичной прокуратуре в свою очередь уточнили, что погибший - пассажир такси 1977 года рождения.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда
" при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами", - добавили в прокуратуре.