https://ria.ru/20241103/moskva-1981661605.html

В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек

В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек - РИА Новости, 03.11.2024

В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:15

2024-11-03T10:15

2024-11-03T10:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы. "По предварительным данным, примерно в 00.44 на Москворецкой набережной, возле дома 3, произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали", - сказали в главке. В столичной прокуратуре в свою очередь уточнили, что погибший - пассажир такси 1977 года рождения. "По предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда" при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241102/dtp-1981476773.html

https://ria.ru/20241102/mvd-1981464240.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва