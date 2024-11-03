Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Молдавии в Москве открылся избирательный участок - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 03.11.2024 (обновлено: 08:42 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moskva-1981649989.html
В посольстве Молдавии в Москве открылся избирательный участок
В посольстве Молдавии в Москве открылся избирательный участок - РИА Новости, 03.11.2024
В посольстве Молдавии в Москве открылся избирательный участок
Избирательный участок в молдавском посольстве в Москве в воскресенье открыл свои двери для избирателей, которые хотят отдать свой голос на втором туре выборов... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:14
2024-11-03T08:42
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981652436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17cb264960763aa2dbfb6b8ed469f869.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Избирательный участок в молдавском посольстве в Москве в воскресенье открыл свои двери для избирателей, которые хотят отдать свой голос на втором туре выборов президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. Очередь желающих отдать свой голос в посольстве на улице Кузнецкий мост начинается на Рождественке, в дипмиссию их пускают через нее. Как передает корреспондент РИА Новости, в 6:45 очередь уже занимала половину этой улицы. "С 6 утра стоим. В прошлый раз стояли 3 часа, лучше приехать пораньше и стоять час, чем три потом", - сказал один из избирателей. Несмотря на холодную погоду и снег с дождём люди всё равно приехали отдать свои голоса. Ждущие своей очереди поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни. "Погода нам не помеха, а приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии всё было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что, сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", - рассказала РИА Новости одна из желающих проголосовать в посольстве. Избиратель также заявила, что отрицательно относится к тому, что открылось всего два избирательных участка. "Люди в прошлый раз приезжали Бог знает откуда. Это, конечно, неправильно. Это дискриминация полнейшей воды, потому что за границей открыли очень много участков, а у нас в России только два участка на такую огромную страну", - заключила она. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981648983.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981117558.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
молдавия
россия
гагаузия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очередь у избирательного участка в посольстве Молдавии в Москве
Избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве начал работу в рамках второго тура президентских выборов. Очередь в посольство, которое на находится на Кузнецком мосту, растянулась на порядка 200 метров, многие находятся там с раннего утра.
2024-11-03T08:14
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981652436_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff7e39fec1a5381c5f0e545d5be5c2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире, москва
Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Москва
В посольстве Молдавии в Москве открылся избирательный участок

В Москве собралась очередь желающих проголосовать на выборах президента Молдавии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Избирательный участок в молдавском посольстве в Москве в воскресенье открыл свои двери для избирателей, которые хотят отдать свой голос на втором туре выборов президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Очередь желающих отдать свой голос в посольстве на улице Кузнецкий мост начинается на Рождественке, в дипмиссию их пускают через нее.
Избиратели во время выборов президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
08:02
Как передает корреспондент РИА Новости, в 6:45 очередь уже занимала половину этой улицы.
"С 6 утра стоим. В прошлый раз стояли 3 часа, лучше приехать пораньше и стоять час, чем три потом", - сказал один из избирателей.
Несмотря на холодную погоду и снег с дождём люди всё равно приехали отдать свои голоса. Ждущие своей очереди поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни.
"Погода нам не помеха, а приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии всё было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что, сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", - рассказала РИА Новости одна из желающих проголосовать в посольстве.
Здание правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Процедура выборов президента Молдавии
00:40
Избиратель также заявила, что отрицательно относится к тому, что открылось всего два избирательных участка.
"Люди в прошлый раз приезжали Бог знает откуда. Это, конечно, неправильно. Это дискриминация полнейшей воды, потому что за границей открыли очень много участков, а у нас в России только два участка на такую огромную страну", - заключила она.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Трагикомичная ситуация". У границ Украины может полыхнуть
08:00
 
МолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024В миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала