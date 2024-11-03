В посольстве Молдавии в Москве открылся избирательный участок
В Москве собралась очередь желающих проголосовать на выборах президента Молдавии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Избирательный участок в молдавском посольстве в Москве в воскресенье открыл свои двери для избирателей, которые хотят отдать свой голос на втором туре выборов президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Очередь желающих отдать свой голос в посольстве на улице Кузнецкий мост начинается на Рождественке, в дипмиссию их пускают через нее.
Как передает корреспондент РИА Новости, в 6:45 очередь уже занимала половину этой улицы.
"С 6 утра стоим. В прошлый раз стояли 3 часа, лучше приехать пораньше и стоять час, чем три потом", - сказал один из избирателей.
Несмотря на холодную погоду и снег с дождём люди всё равно приехали отдать свои голоса. Ждущие своей очереди поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни.
"Погода нам не помеха, а приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии всё было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что, сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", - рассказала РИА Новости одна из желающих проголосовать в посольстве.
Избиратель также заявила, что отрицательно относится к тому, что открылось всего два избирательных участка.
"Люди в прошлый раз приезжали Бог знает откуда. Это, конечно, неправильно. Это дискриминация полнейшей воды, потому что за границей открыли очень много участков, а у нас в России только два участка на такую огромную страну", - заключила она.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.