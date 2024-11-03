https://ria.ru/20241103/morales-1981631765.html
Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними
Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними - РИА Новости, 03.11.2024
Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними
Аргентина вслед за Боливией обвинила экс-президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними, следует из слов министра... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T00:44
2024-11-03T00:44
2024-11-03T00:44
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя - РИА Новости. Аргентина вслед за Боливией обвинила экс-президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними, следует из слов министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. "К делу о совращении несовершеннолетних, которое открыто в Боливии, добавляется ещё более ненормальное: боливийский экс-президент обвиняется в том, что он сожительствовал с четырьмя несовершеннолетними в период, когда ему было предоставлено политическое убежище (в Аргентине)", - сообщила министр. Буллрич добавила что 15 дней назад министерство подало иск в суд "о возможной торговле людьми и сексуальном насилии". В Боливии Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится экс-президент. Сам Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
https://ria.ru/20241102/evo-1981453481.html
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в мире, аргентина, боливия, эво моралес
В мире, Аргентина, Боливия, Эво Моралес
Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними
Власти Аргентины обвинили Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя - РИА Новости. Аргентина вслед за Боливией обвинила экс-президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними, следует из слов министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.
"К делу о совращении несовершеннолетних, которое открыто в Боливии, добавляется ещё более ненормальное: боливийский экс-президент обвиняется в том, что он сожительствовал с четырьмя несовершеннолетними в период, когда ему было предоставлено политическое убежище (в Аргентине)", - сообщила министр.
Буллрич добавила что 15 дней назад министерство подало иск в суд "о возможной торговле людьми и сексуальном насилии".
В Боливии Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится экс-президент. Сам Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.