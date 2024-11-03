https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981741081.html

Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии после обработки 90% протоколов

Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии после обработки 90% протоколов - РИА Новости, 03.11.2024

Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии после обработки 90% протоколов

Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:55

2024-11-03T23:55

2024-11-03T23:56

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы Молдавии с 50,81% голосов, у Санду - 49,19%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 90% протоколов с избирательных участков.Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 50,81% голосов, у Санду - 49,19% голосов, говорится в данных ЦИК.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, майя санду, александр стояногло, россия, гагаузия