Люди не уходят от посольства Молдавии в Москве после закрытия участков
Люди остаются у посольства Молдавии в Москве, несмотря на закрытие участков
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Люди продолжают оставаться около входа в посольство Молдавии в Москве, несмотря на закрытие избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
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"Долой Майю Санду!" - скандируют избиратели.
Полиция начала оттеснять людей от входа в консульство.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.