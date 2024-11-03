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В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков - РИА Новости, 03.11.2024
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20:10 03.11.2024 (обновлено: 20:19 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981725535.html
В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков
В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков
Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:10
2024-11-03T20:19
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии, только три из них вернулись к работе.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Ранее МИД Молдавии сообщил о "минировании" четырех избирательных участков в Германии и Великобритании, а также двух участков в Молдавии, где голосуют жители Приднестровья."Было несколько инцидентов, которые отразились на работе нескольких участков. Мы говорим о шести участках за рубежом в Брашове и Бухаресте в Румынии, Франкфурт-на-Майне и Кайзерслаутене, Германия, Нортгемптоне и Ливерпуле в Великобритании, а также о двух участках в Варнице, где голосуют жители Приднестровья. Участки в Брашове, Кайзерслаутен и Нортгемптон восстановили работу после проверки полицией. Участок в Ливерпуле не сможет продолжить работу", - заявила Караман на брифинге.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html
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выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, россия, европа, майя санду
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, В мире, Россия, Европа, Майя Санду
В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков

ЦИК Молдавии заявил о "минировании" избирательных участков в стране и Европе

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии, только три из них вернулись к работе.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Ранее МИД Молдавии сообщил о "минировании" четырех избирательных участков в Германии и Великобритании, а также двух участков в Молдавии, где голосуют жители Приднестровья.
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"Было несколько инцидентов, которые отразились на работе нескольких участков. Мы говорим о шести участках за рубежом в Брашове и Бухаресте в Румынии, Франкфурт-на-Майне и Кайзерслаутене, Германия, Нортгемптоне и Ливерпуле в Великобритании, а также о двух участках в Варнице, где голосуют жители Приднестровья. Участки в Брашове, Кайзерслаутен и Нортгемптон восстановили работу после проверки полицией. Участок в Ливерпуле не сможет продолжить работу", - заявила Караман на брифинге.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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