https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981725535.html

В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков

В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии сообщили о "минировании" шести избирательных участков

Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:10

2024-11-03T20:10

2024-11-03T20:19

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии, только три из них вернулись к работе.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Ранее МИД Молдавии сообщил о "минировании" четырех избирательных участков в Германии и Великобритании, а также двух участков в Молдавии, где голосуют жители Приднестровья."Было несколько инцидентов, которые отразились на работе нескольких участков. Мы говорим о шести участках за рубежом в Брашове и Бухаресте в Румынии, Франкфурт-на-Майне и Кайзерслаутене, Германия, Нортгемптоне и Ливерпуле в Великобритании, а также о двух участках в Варнице, где голосуют жители Приднестровья. Участки в Брашове, Кайзерслаутен и Нортгемптон восстановили работу после проверки полицией. Участок в Ливерпуле не сможет продолжить работу", - заявила Караман на брифинге.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html

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выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, россия, европа, майя санду