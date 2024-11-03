https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981712341.html

В Молдавии сообщили о кибератаке на систему регистрации избирателей

В Молдавии сообщили о кибератаке на систему регистрации избирателей - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии сообщили о кибератаке на систему регистрации избирателей

Глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила на брифинге, что система регистрации избирателей в день выборов президента страны подвергалась кибератаке, ее работа... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:47

2024-11-03T17:47

2024-11-03T18:02

молдавия

выборы в молдавии — 2024

в мире

майя санду

россия

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981664146_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_7d65efbb5dc6ecee1fc03b7abb4b9bbb.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила на брифинге, что система регистрации избирателей в день выборов президента страны подвергалась кибератаке, ее работа уже восстановлена."Служба информационных технологий и кибербезопасности проинформировала ЦИК о нескольких DDoS-инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов и регистрацию избирателей. Ответственные лица действовали согласно протоколам и восстановили работоспособность систем", - заявила Караман.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981708852.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, майя санду, россия, гагаузия