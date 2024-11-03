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Западу не хватает гарантий победы Санду на выборах, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2024
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16:29 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981705690.html
Западу не хватает гарантий победы Санду на выборах, заявил эксперт
Западу не хватает гарантий победы Санду на выборах, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2024
Западу не хватает гарантий победы Санду на выборах, заявил эксперт
Хотя победа действующего президента Молдавии Майи Санду является наиболее вероятным сценарием, она не настолько гарантированна, как этого хотелось бы Западу,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:29
2024-11-03T16:29
молдавия
кишинев
брюссель
майя санду
высшая школа экономики (вшэ)
выборы в молдавии — 2024
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Хотя победа действующего президента Молдавии Майи Санду является наиболее вероятным сценарием, она не настолько гарантированна, как этого хотелось бы Западу, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. "Хотя победа Санду является наиболее вероятным сценарием, она не носит столь гарантированный характер, какой хотелось бы Западу. Основной причиной снижения популярности Санду является ухудшение экономической ситуации в стране", - сказал Мелоян. Он отметил, что в основном, ухудшение экономической ситуации связано с высоким уровнем инфляции и ростом цен на энергоносители и газ, а неудачная попытка реформировать судебную систему, которая была предвыборным обещанием, также существенно подпортила репутацию партии. Кроме того, вопреки ожиданиям общественности, действующее правительство не смогло привлечь к ответственности коррумпированных политиков и олигархов, которые фактически разделяли власть в стране последние годы, добавил эксперт. По его словам, положительные результаты референдума о европейской интеграции, которые во многом являются дискуссионными и зафиксировали ситуацию расколотого общества, в этом году стали единственным политическим "успехом" для Санду и правящей партии "Действие и солидарность". На фоне снижения рейтингов одобрения правящего лагеря и самой Санду, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло вполне может рассчитывать на то, что ему удастся переманить на свою сторону часть голосов у второстепенных кандидатов, подчеркнул Мелоян. "Безусловно, все это не может не подтолкнуть к переосмыслению не только в Кишиневе, но и в Брюсселе и Вашингтоне, откуда в какой-то мере курируют Санду. В ближайшем будущем вполне справедливо ожидать изменения их политик, чтобы обеспечить себе гарантированное большинство на парламентских выборах, которые пройдут в Молдавии уже в 2025 году. Учитывая, что до них остается меньше года, шансы на такой исход крайне спорны", - заключил эксперт. В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов - баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Голосование организовано, в населенных пунктах Молдавии, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.
https://ria.ru/20241103/sandu-1981644801.html
https://ria.ru/20241103/ataka-1981703916.html
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кишинев
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молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, высшая школа экономики (вшэ), выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Западу не хватает гарантий победы Санду на выборах, заявил эксперт

Аналитик Мелоян назвал победу Санду наиболее вероятным сценарием

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Хотя победа действующего президента Молдавии Майи Санду является наиболее вероятным сценарием, она не настолько гарантированна, как этого хотелось бы Западу, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
"Хотя победа Санду является наиболее вероятным сценарием, она не носит столь гарантированный характер, какой хотелось бы Западу. Основной причиной снижения популярности Санду является ухудшение экономической ситуации в стране", - сказал Мелоян.
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Он отметил, что в основном, ухудшение экономической ситуации связано с высоким уровнем инфляции и ростом цен на энергоносители и газ, а неудачная попытка реформировать судебную систему, которая была предвыборным обещанием, также существенно подпортила репутацию партии. Кроме того, вопреки ожиданиям общественности, действующее правительство не смогло привлечь к ответственности коррумпированных политиков и олигархов, которые фактически разделяли власть в стране последние годы, добавил эксперт.
По его словам, положительные результаты референдума о европейской интеграции, которые во многом являются дискуссионными и зафиксировали ситуацию расколотого общества, в этом году стали единственным политическим "успехом" для Санду и правящей партии "Действие и солидарность".
На фоне снижения рейтингов одобрения правящего лагеря и самой Санду, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло вполне может рассчитывать на то, что ему удастся переманить на свою сторону часть голосов у второстепенных кандидатов, подчеркнул Мелоян.
"Безусловно, все это не может не подтолкнуть к переосмыслению не только в Кишиневе, но и в Брюсселе и Вашингтоне, откуда в какой-то мере курируют Санду. В ближайшем будущем вполне справедливо ожидать изменения их политик, чтобы обеспечить себе гарантированное большинство на парламентских выборах, которые пройдут в Молдавии уже в 2025 году. Учитывая, что до них остается меньше года, шансы на такой исход крайне спорны", - заключил эксперт.
В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов - баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Голосование организовано, в населенных пунктах Молдавии, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.
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МолдавияКишиневБрюссельМайя СандуВысшая школа экономики (ВШЭ)Выборы в Молдавии — 2024В мире
 
 
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