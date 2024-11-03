https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

"Трагикомичная ситуация". У границ Украины может полыхнуть

"Трагикомичная ситуация". У границ Украины может полыхнуть - РИА Новости, 03.11.2024

"Трагикомичная ситуация". У границ Украины может полыхнуть

В Молдавии со второй попытки пытаются выбрать президента. В первом туре победителя не выявили. Действующая глава государства Майя Санду объяснила свой провал... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:01

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В Молдавии со второй попытки пытаются выбрать президента. В первом туре победителя не выявили. Действующая глава государства Майя Санду объяснила свой провал массовым подкупом голосующих. Изменились ли предпочтения населения — в материале РИА Новости.Предвыборные настроенияСоциологическая компания iData опубликовала три вероятных сценария, и в каждом побеждает Майя Санду. В "базовом" варианте, с учетом только определившихся избирателей, у нее 55,2%, у Александра Стояногло — 44,8%. Если к этому прибавить диаспору, получится 52,2 против 47,8. Если же люди проголосуют так же, как на референдуме две недели назад, у Санду 51,1, у ее соперника — 48,9.Впрочем, глава компании Михай Бологан отметил, что реальная демографическая структура общества отличается от выборки социологов, поэтому все возможно. Да и статистическая погрешность — три процента.Отметим, что по опросу, проведенному в октябре той же iData, в первом туре Санду должна была набрать 29,5%. На второе место социологи прочили Ренато Усатого (13,3), на третье — Стояногло (11,6). Получилось немного иначе: у Санду — 42,9, Стояногло — 25,95. С Усатым не ошиблись: 13,9.Примечательно, что прогноз iData на второй тур вызвал волну критики в социологическом сообществе Молдавии. Многие сочли его проплаченным со стороны Санду. По словам главы IMAS Chișinău Дору Петруци, исследование вышло за рамки разумного и превратило политический анализ в "пародию на социологический Хэллоуин". "Молдаване не против Европы, но против неудачных "проевропейских" правителей. <…> Эта пародия на опрос должна быть остановлена властями, инопланетянами, не знаю кем, но она должна быть остановлена", — возмущался он.Его коллега, соучредитель Platzforma.md Виталий Спрынчанэ признался, что неприятно удивлен реакцией властей на итоги первого тура. В частности, Санду не приняла волю народа и сообщила о массовых фальсификациях."В ее заявлении было своего рода насильственное направление, из которого сложилось впечатление, что ПДС толком не осознает происходящее, ищет виновных и думает, какие меры предпринять. <…> На данный момент сложилась ситуация, которая мне, с одной стороны, показалась несколько комичной, а с другой — трагической: вся страна на прошлой неделе провела своеобразную коллективную терапию для правящей партии "Действие и солидарность", чтобы та поняла, насколько реальность отличается от ее фантазий", — объяснил он.Выводы властейПравоохранительные органы утверждают, что итоги первого тура и почти провалившийся референдум по вступлению в ЕС — результат подкупа 300 тысяч избирателей (это порядка десяти процентов). По словам начальника полиции Виорела Чернаутяну, преступная группировка во главе с опальным олигархом Иланом Шором в апреле при поддержке российского Промсвязьбанка создала сеть по скупке голосов за 100 евро. Генпрокурор Ион Мунтяну возложил ответственность за это на российские спецслужбы. В операции приняли участие молдавские эксперты, которые ранее были сотрудниками полиции, судьями, прокурорами и адвокатами, уверяет он.Судя по всему, речь идет об инициативе Шора софинансировать пенсии и зарплаты бюджетников в Гагаузии, а также городах Тараклия и Оргеев. Но нет никаких доказательств того, что участники его программы по указке проголосовали против Санду.Между тем, под данным ЦИК Молдавии, она потратила на предвыборную кампанию почти десять миллионов леев (около 559 тысяч долларов). Согласно отчету, до 40% доноров — сотрудники государственных учреждений или государственных компаний. Среди них 28 депутатов, восемь примаров (мэров) и семь министров. Для сравнения: расходы Стояногло — 4,6 миллиона леев (257 тысяч долларов). Впрочем, Санду говорит, что в первом туре израсходовала практически весь бюджет, а у ее конкурента остались еще два миллиона.Главный выборКак бы там ни было, 3 ноября все решится.Санду собирается и впредь бороться с "разрушительным влиянием России" — только так Молдавия сможет попасть в Евросоюз. Обещает поднять среднюю зарплату в два с лишним раза — с 12,3 до 25 тысяч леев. Впрочем, четыре года назад она сулила примерно то же самое.Стояногло тоже за евроинтеграцию, однако не участвовал в референдуме, назвав его манипуляцией действующего президента. Он выступает за территориальную целостность Украины и вывод российских войск из Приднестровья. Тем не менее готов к переговорам с Владимиром Путиным о прекращении СВО и снижении цен на газ. Но вообще хотел бы больше внимания уделять внутренней, а не внешней политике."Я буду аполитичным президентом, объективным, уравновешенным и верным защитником конституции. Моя цель — безопасность, мир и процветание Молдовы, а не политика. Я буду президентом для всех и не позволю себе разделять людей и общество. Моя кандидатура — это твердое обязательство построить Молдову, в которой слышен каждый голос, а поддержка оказывается каждой общине. Я положу конец расколу и предложу подлинную европейскую модель, где государство служит гражданину, а не политическим интересам", — заявил он.Экс-глава МИД Украины Павел Климкин уже предупредил, что при Стояногло Молдавия может превратиться в "российский плацдарм". И не исключил энергетического шантажа со стороны Киева. "Задача Украины в случае победы Стояногло — навязывать ему условия, границы действий. Он однозначно будет не проукраинским. Но не будет классически пророссийским или проевропейским. Он будет стремиться балансировать", — рассуждает бывший деятель киевского режима.В свою очередь, Москва призывает Молдавию к честным выборам, не искать виноватых в низкой популярности действующих властей и не репрессировать оппозиционеров.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979139770.html

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1980755504.html

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в мире, молдавия, украина, россия, майя санду, ренато усатый, илан шор, промсвязьбанк, евросоюз