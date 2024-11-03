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Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon - РИА Новости, 03.11.2024
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Наука
 
16:22 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/mks-1981704740.html
Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon
Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon - РИА Новости, 03.11.2024
Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon
Экипаж миссии Crew-9 Международной космической станции, куда входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла станции... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:22
2024-11-03T16:22
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж миссии Crew-9 Международной космической станции, куда входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла станции на другой, сообщил в воскресенье "Роскосмос". "Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перестыковался на другой узел МКС", - говорится в сообщении. Отмечается что корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31. На борту корабля во время операции, помимо Горбунова, находились астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. Корабль Crew Dragon с участниками экспедиции Crew-8 Горбуновым и Хейгом прибыл на МКС 30 сентября. Уилмор и Уильямс прибыли в рамках первого пилотируемого проекта нового корабля Boeing Starliner 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.
https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html
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космос - риа наука, земля, ник хейг, барри уилмор, роскосмос, наса, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Ник Хейг, Барри Уилмор, Роскосмос, НАСА, Россия
Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon

Экипаж миссии Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль на другой узел МКС

© NASAКорабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© NASA
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж миссии Crew-9 Международной космической станции, куда входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла станции на другой, сообщил в воскресенье "Роскосмос".
"Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перестыковался на другой узел МКС", - говорится в сообщении.
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Отмечается что корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31.
На борту корабля во время операции, помимо Горбунова, находились астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
Корабль Crew Dragon с участниками экспедиции Crew-8 Горбуновым и Хейгом прибыл на МКС 30 сентября. Уилмор и Уильямс прибыли в рамках первого пилотируемого проекта нового корабля Boeing Starliner 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.
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