Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon
Экипаж миссии Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль на другой узел МКС
© NASAКорабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции
© NASA
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж миссии Crew-9 Международной космической станции, куда входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла станции на другой, сообщил в воскресенье "Роскосмос".
"Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перестыковался на другой узел МКС", - говорится в сообщении.
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Отмечается что корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31.
На борту корабля во время операции, помимо Горбунова, находились астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
Корабль Crew Dragon с участниками экспедиции Crew-8 Горбуновым и Хейгом прибыл на МКС 30 сентября. Уилмор и Уильямс прибыли в рамках первого пилотируемого проекта нового корабля Boeing Starliner 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.
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