https://ria.ru/20241103/mks-1981704740.html

Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon

Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon - РИА Новости, 03.11.2024

Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon

Экипаж миссии Crew-9 Международной космической станции, куда входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла станции... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:22

2024-11-03T16:22

2024-11-03T16:22

наука

космос - риа наука

земля

ник хейг

барри уилмор

роскосмос

наса

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975278960_58:0:2485:1365_1920x0_80_0_0_2f99e08056f8518dda6a95d629433ad3.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж миссии Crew-9 Международной космической станции, куда входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла станции на другой, сообщил в воскресенье "Роскосмос". "Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перестыковался на другой узел МКС", - говорится в сообщении. Отмечается что корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31. На борту корабля во время операции, помимо Горбунова, находились астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. Корабль Crew Dragon с участниками экспедиции Crew-8 Горбуновым и Хейгом прибыл на МКС 30 сентября. Уилмор и Уильямс прибыли в рамках первого пилотируемого проекта нового корабля Boeing Starliner 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.

https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, ник хейг, барри уилмор, роскосмос, наса, россия