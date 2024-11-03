https://ria.ru/20241103/medvedev-1981667041.html
Медведев пошутил про инопланетян
Медведев пошутил про инопланетян - РИА Новости, 03.11.2024
Медведев пошутил про инопланетян
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:59
2024-11-03T10:59
2024-11-03T10:59
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в руках отстаивать интересы землян в случае обнаружения на планете инопланетян и рассказал о своих музыкальных предпочтениях. "Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - сказал Медведев. В ответ на вопрос, "кто убил Кеннеди" политик со смехом ответил, что "следующим вопросом, по всей вероятности, будет вопрос о том, когда откроют ангары, где хранятся мумии инопланетян". "Это большая тайна", - улыбнулся он. На вопрос журналиста о том, есть ли инопланетяне среди нас, Медведев пошутил, что надо "может быть, с кого-то покров сорвать". "Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян", - добавил он. Высказался Медведев и о своих музыкальных предпочтениях. В ходе блиц-опроса между Steppenwolf и Creedence Clearwater Revival политик выбрал CCR, между AC/DC и Metallica - AC/DC, между Nirvana и Rage Against the Machine - Nirvana. Выбирая между Led Zeppelin и Deep Purple Медведев выбрал второй вариант, но отметил, что "Led Zeppelin не хуже". Зампред Совбеза рассказал, что в юности слушал классический рок, затем перешел на джаз, а когда стал постарше - на классическую музыку, в целом же сегодня он слушает музыку разных жанров и видит в этом способ отдыха. "Нужно слушать разную музыку, тогда ты получаешь от этого удовольствие. Хотя и у нас сейчас очень много хорошей классической музыки, хорошего джаза. Послушать есть что", - сказал он.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
https://ria.ru/20241004/bajden-1976458187.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий медведев, джон кеннеди (политик), ac/dc, led zeppelin, nirvana, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, Джон Кеннеди (политик), AC/DC, Led Zeppelin, Nirvana, В мире
Медведев пошутил про инопланетян
Медведев в шутку рассказал, что будет, если на Земле найдут инопланетян
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в руках отстаивать интересы землян в случае обнаружения на планете инопланетян и рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
"Что же касается убийства (президента США
Джона Кеннеди)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - сказал Медведев.
В ответ на вопрос, "кто убил Кеннеди" политик со смехом ответил, что "следующим вопросом, по всей вероятности, будет вопрос о том, когда откроют ангары, где хранятся мумии инопланетян".
"Это большая тайна", - улыбнулся он.
На вопрос журналиста о том, есть ли инопланетяне среди нас, Медведев пошутил, что надо "может быть, с кого-то покров сорвать".
"Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян", - добавил он.
Высказался Медведев и о своих музыкальных предпочтениях.
В ходе блиц-опроса между Steppenwolf и Creedence Clearwater Revival политик выбрал CCR, между AC/DC
и Metallica
- AC/DC, между Nirvana
и Rage Against the Machine - Nirvana. Выбирая между Led Zeppelin
и Deep Purple
Медведев выбрал второй вариант, но отметил, что "Led Zeppelin не хуже".
Зампред Совбеза рассказал, что в юности слушал классический рок, затем перешел на джаз, а когда стал постарше - на классическую музыку, в целом же сегодня он слушает музыку разных жанров и видит в этом способ отдыха.
"Нужно слушать разную музыку, тогда ты получаешь от этого удовольствие. Хотя и у нас сейчас очень много хорошей классической музыки, хорошего джаза. Послушать есть что", - сказал он.