Рейтинг@Mail.ru
Медведев пошутил про инопланетян - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/medvedev-1981667041.html
Медведев пошутил про инопланетян
Медведев пошутил про инопланетян - РИА Новости, 03.11.2024
Медведев пошутил про инопланетян
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:59
2024-11-03T10:59
россия
сша
дмитрий медведев
джон кеннеди (политик)
ac/dc
led zeppelin
nirvana
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434448_0:273:3071:2000_1920x0_80_0_0_53c0070336974b715fb42dbd384e61bf.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в руках отстаивать интересы землян в случае обнаружения на планете инопланетян и рассказал о своих музыкальных предпочтениях. "Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - сказал Медведев. В ответ на вопрос, "кто убил Кеннеди" политик со смехом ответил, что "следующим вопросом, по всей вероятности, будет вопрос о том, когда откроют ангары, где хранятся мумии инопланетян". "Это большая тайна", - улыбнулся он. На вопрос журналиста о том, есть ли инопланетяне среди нас, Медведев пошутил, что надо "может быть, с кого-то покров сорвать". "Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян", - добавил он. Высказался Медведев и о своих музыкальных предпочтениях. В ходе блиц-опроса между Steppenwolf и Creedence Clearwater Revival политик выбрал CCR, между AC/DC и Metallica - AC/DC, между Nirvana и Rage Against the Machine - Nirvana. Выбирая между Led Zeppelin и Deep Purple Медведев выбрал второй вариант, но отметил, что "Led Zeppelin не хуже". Зампред Совбеза рассказал, что в юности слушал классический рок, затем перешел на джаз, а когда стал постарше - на классическую музыку, в целом же сегодня он слушает музыку разных жанров и видит в этом способ отдыха. "Нужно слушать разную музыку, тогда ты получаешь от этого удовольствие. Хотя и у нас сейчас очень много хорошей классической музыки, хорошего джаза. Послушать есть что", - сказал он.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
https://ria.ru/20241004/bajden-1976458187.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434448_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_30b9c82d8e9b7c8d153dc2c231205a80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий медведев, джон кеннеди (политик), ac/dc, led zeppelin, nirvana, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, Джон Кеннеди (политик), AC/DC, Led Zeppelin, Nirvana, В мире
Медведев пошутил про инопланетян

Медведев в шутку рассказал, что будет, если на Земле найдут инопланетян

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в руках отстаивать интересы землян в случае обнаружения на планете инопланетян и рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
"Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США
2 ноября, 12:29
В ответ на вопрос, "кто убил Кеннеди" политик со смехом ответил, что "следующим вопросом, по всей вероятности, будет вопрос о том, когда откроют ангары, где хранятся мумии инопланетян".
"Это большая тайна", - улыбнулся он.
На вопрос журналиста о том, есть ли инопланетяне среди нас, Медведев пошутил, что надо "может быть, с кого-то покров сорвать".
"Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян", - добавил он.
Высказался Медведев и о своих музыкальных предпочтениях.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
5 сентября, 12:11
В ходе блиц-опроса между Steppenwolf и Creedence Clearwater Revival политик выбрал CCR, между AC/DC и Metallica - AC/DC, между Nirvana и Rage Against the Machine - Nirvana. Выбирая между Led Zeppelin и Deep Purple Медведев выбрал второй вариант, но отметил, что "Led Zeppelin не хуже".
Зампред Совбеза рассказал, что в юности слушал классический рок, затем перешел на джаз, а когда стал постарше - на классическую музыку, в целом же сегодня он слушает музыку разных жанров и видит в этом способ отдыха.
"Нужно слушать разную музыку, тогда ты получаешь от этого удовольствие. Хотя и у нас сейчас очень много хорошей классической музыки, хорошего джаза. Послушать есть что", - сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку
4 октября, 22:21
 
РоссияСШАДмитрий МедведевДжон Кеннеди (политик)AC/DCLed ZeppelinNirvanaВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала