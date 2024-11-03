https://ria.ru/20241103/medvedev-1981667041.html

Медведев пошутил про инопланетян

Медведев пошутил про инопланетян - РИА Новости, 03.11.2024

Медведев пошутил про инопланетян

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:59

2024-11-03T10:59

2024-11-03T10:59

россия

сша

дмитрий медведев

джон кеннеди (политик)

ac/dc

led zeppelin

nirvana

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT высказался об убийстве президента Кеннеди, в шутку выразил готовность с оружием в руках отстаивать интересы землян в случае обнаружения на планете инопланетян и рассказал о своих музыкальных предпочтениях. "Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - сказал Медведев. В ответ на вопрос, "кто убил Кеннеди" политик со смехом ответил, что "следующим вопросом, по всей вероятности, будет вопрос о том, когда откроют ангары, где хранятся мумии инопланетян". "Это большая тайна", - улыбнулся он. На вопрос журналиста о том, есть ли инопланетяне среди нас, Медведев пошутил, что надо "может быть, с кого-то покров сорвать". "Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян", - добавил он. Высказался Медведев и о своих музыкальных предпочтениях. В ходе блиц-опроса между Steppenwolf и Creedence Clearwater Revival политик выбрал CCR, между AC/DC и Metallica - AC/DC, между Nirvana и Rage Against the Machine - Nirvana. Выбирая между Led Zeppelin и Deep Purple Медведев выбрал второй вариант, но отметил, что "Led Zeppelin не хуже". Зампред Совбеза рассказал, что в юности слушал классический рок, затем перешел на джаз, а когда стал постарше - на классическую музыку, в целом же сегодня он слушает музыку разных жанров и видит в этом способ отдыха. "Нужно слушать разную музыку, тогда ты получаешь от этого удовольствие. Хотя и у нас сейчас очень много хорошей классической музыки, хорошего джаза. Послушать есть что", - сказал он.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий медведев, джон кеннеди (политик), ac/dc, led zeppelin, nirvana, в мире