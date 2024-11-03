https://ria.ru/20241103/medvedev-1981648794.html

Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине

Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине - РИА Новости, 03.11.2024

Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:56

2024-11-03T07:56

2024-11-03T09:46

в мире

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украина

сша

дмитрий медведев

барак обама

джон кеннеди (политик)

дональд трамп

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить", — написал он.По словам Медведева, попытки Трампа разрешить конфликт могут привести к тому, что американский политик повторит судьбу Джона Кеннеди, убитого во время своего президентского срока.Кроме того, зампред Совбеза назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой, добавив, что она будет бояться всех вокруг. Медведев добавил, что при ней реальной властью будут обладать ключевые министры и помощники, а также семья бывшего главы американского государства Барака Обамы."У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны", — написал он.Медведев также отметил, что лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост – продолжать громить киевский нацистский режим.

https://ria.ru/20241102/ssha-1981600353.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дмитрий медведев, барак обама, джон кеннеди (политик), дональд трамп