https://ria.ru/20241103/medvedev-1981648794.html
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине - РИА Новости, 03.11.2024
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:56
2024-11-03T07:56
2024-11-03T09:46
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить", — написал он.По словам Медведева, попытки Трампа разрешить конфликт могут привести к тому, что американский политик повторит судьбу Джона Кеннеди, убитого во время своего президентского срока.Кроме того, зампред Совбеза назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой, добавив, что она будет бояться всех вокруг. Медведев добавил, что при ней реальной властью будут обладать ключевые министры и помощники, а также семья бывшего главы американского государства Барака Обамы."У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны", — написал он.Медведев также отметил, что лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост – продолжать громить киевский нацистский режим.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Барак Обама, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине
Медведев: Трампу грозит судьба Кеннеди за попытку разрешить конфликт на Украине