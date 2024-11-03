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Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине - РИА Новости, 03.11.2024
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07:56 03.11.2024 (обновлено: 09:46 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/medvedev-1981648794.html
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине - РИА Новости, 03.11.2024
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:56
2024-11-03T09:46
в мире
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сша
дмитрий медведев
барак обама
джон кеннеди (политик)
дональд трамп
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.&quot;Подуставший Трамп, выдающий банальности типа &quot;Я предложу сделку&quot; и &quot;У меня отличные отношения с…&quot;, также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить&quot;, — написал он.По словам Медведева, попытки Трампа разрешить конфликт могут привести к тому, что американский политик повторит судьбу Джона Кеннеди, убитого во время своего президентского срока.Кроме того, зампред Совбеза назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой, добавив, что она будет бояться всех вокруг. Медведев добавил, что при ней реальной властью будут обладать ключевые министры и помощники, а также семья бывшего главы американского государства Барака Обамы."У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны", — написал он.Медведев также отметил, что лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост – продолжать громить киевский нацистский режим.
https://ria.ru/20241102/ssha-1981600353.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий медведев, барак обама, джон кеннеди (политик), дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Барак Обама, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине

Медведев: Трампу грозит судьба Кеннеди за попытку разрешить конфликт на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«

"Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить", — написал он.

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По словам Медведева, попытки Трампа разрешить конфликт могут привести к тому, что американский политик повторит судьбу Джона Кеннеди, убитого во время своего президентского срока.
Кроме того, зампред Совбеза назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой, добавив, что она будет бояться всех вокруг. Медведев добавил, что при ней реальной властью будут обладать ключевые министры и помощники, а также семья бывшего главы американского государства Барака Обамы.
"У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны", — написал он.
Медведев также отметил, что лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост – продолжать громить киевский нацистский режим.
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