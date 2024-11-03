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Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров - РИА Новости, 03.11.2024
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07:43 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/mayner-1981648280.html
Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров
Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров
Потребление домохозяйством в России в месяц более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии выходит за пределы нормального экономического поведения рядового... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:43
2024-11-03T07:43
жкх
россия
сергей пикин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Потребление домохозяйством в России в месяц более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии выходит за пределы нормального экономического поведения рядового потребителя - обычной семье, проживающей в двухкомнатной квартире, хватит до тысячи киловатт-часов, заявил РИА Новости директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Правительство РФ на этой неделе утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Так, для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, лимит энергопотребления составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц. "Шесть тысяч киловатт-часов - это 8 киловатт-часов постоянной круглосуточной нагрузки. Что такое 8 киловатт? Это в принципе в обычной квартире круглосуточная работа электроплиты, чайника, микроволновки... Двухкомнатная квартира, семья — плюс-минус какие-нибудь 500 киловатт-часов. Допустим ситуацию, что работает кондиционер или обогреватель – 1 тысяча киловатт-часов… Но никак не шесть", - заявил Пикин. По его словам, 6 тысяч киловатт-часов в месяц - это "нормальный максимум" потребления для загородного дома, где нет газового отопления, и все работает на электричестве. Кроме того, как заметил эксперт, сравнимое потребление электроэнергии возможно, если в доме будет установлен подогреваемый бассейн, но таких случаев единицы. Таким образом, как пояснил Пикин, власти, увидев превышение лимита, могут начать проверку, чтобы понять — это расточительный хозяин или все же майнер. При этом, подчеркнул он, для бытовых нужд потреблять больше 6 тысяч киловатт-часов не запрещается, речь только про майнинг криптовалют. "Преступления потреблять больше никакого нет. Просто в случае, если потребление вдруг возникает выше, это требует дополнительной проверки. Потому что таких случаев, что просто откуда ни возьмись такое потребление, - считанные единицы. И поэтому проще проверять", - отметил он. В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.
https://ria.ru/20241101/limit-1981406083.html
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жкх, россия, сергей пикин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ЖКХ, Россия, Сергей Пикин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров

Эксперт Пикин: семье в России хватит до тысячи киловатт-часов в месяц

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Потребление домохозяйством в России в месяц более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии выходит за пределы нормального экономического поведения рядового потребителя - обычной семье, проживающей в двухкомнатной квартире, хватит до тысячи киловатт-часов, заявил РИА Новости директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Правительство РФ на этой неделе утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Так, для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, лимит энергопотребления составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц.
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют
1 ноября, 18:10
"Шесть тысяч киловатт-часов - это 8 киловатт-часов постоянной круглосуточной нагрузки. Что такое 8 киловатт? Это в принципе в обычной квартире круглосуточная работа электроплиты, чайника, микроволновки... Двухкомнатная квартира, семья — плюс-минус какие-нибудь 500 киловатт-часов. Допустим ситуацию, что работает кондиционер или обогреватель – 1 тысяча киловатт-часов… Но никак не шесть", - заявил Пикин.
По его словам, 6 тысяч киловатт-часов в месяц - это "нормальный максимум" потребления для загородного дома, где нет газового отопления, и все работает на электричестве. Кроме того, как заметил эксперт, сравнимое потребление электроэнергии возможно, если в доме будет установлен подогреваемый бассейн, но таких случаев единицы.
Таким образом, как пояснил Пикин, власти, увидев превышение лимита, могут начать проверку, чтобы понять — это расточительный хозяин или все же майнер. При этом, подчеркнул он, для бытовых нужд потреблять больше 6 тысяч киловатт-часов не запрещается, речь только про майнинг криптовалют. "Преступления потреблять больше никакого нет. Просто в случае, если потребление вдруг возникает выше, это требует дополнительной проверки. Потому что таких случаев, что просто откуда ни возьмись такое потребление, - считанные единицы. И поэтому проще проверять", - отметил он.
В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.
Майнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
19 июля, 15:04
 
ЖКХРоссияСергей ПикинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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