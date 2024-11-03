https://ria.ru/20241103/mayner-1981648280.html

Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров

Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров

Потребление домохозяйством в России в месяц более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии выходит за пределы нормального экономического поведения рядового... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:43

2024-11-03T07:43

2024-11-03T07:43

жкх

россия

сергей пикин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407393_0:210:3149:1981_1920x0_80_0_0_f5af22de007e83b70dd5c8c91a40158b.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Потребление домохозяйством в России в месяц более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии выходит за пределы нормального экономического поведения рядового потребителя - обычной семье, проживающей в двухкомнатной квартире, хватит до тысячи киловатт-часов, заявил РИА Новости директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Правительство РФ на этой неделе утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Так, для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, лимит энергопотребления составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц. "Шесть тысяч киловатт-часов - это 8 киловатт-часов постоянной круглосуточной нагрузки. Что такое 8 киловатт? Это в принципе в обычной квартире круглосуточная работа электроплиты, чайника, микроволновки... Двухкомнатная квартира, семья — плюс-минус какие-нибудь 500 киловатт-часов. Допустим ситуацию, что работает кондиционер или обогреватель – 1 тысяча киловатт-часов… Но никак не шесть", - заявил Пикин. По его словам, 6 тысяч киловатт-часов в месяц - это "нормальный максимум" потребления для загородного дома, где нет газового отопления, и все работает на электричестве. Кроме того, как заметил эксперт, сравнимое потребление электроэнергии возможно, если в доме будет установлен подогреваемый бассейн, но таких случаев единицы. Таким образом, как пояснил Пикин, власти, увидев превышение лимита, могут начать проверку, чтобы понять — это расточительный хозяин или все же майнер. При этом, подчеркнул он, для бытовых нужд потреблять больше 6 тысяч киловатт-часов не запрещается, речь только про майнинг криптовалют. "Преступления потреблять больше никакого нет. Просто в случае, если потребление вдруг возникает выше, это требует дополнительной проверки. Потому что таких случаев, что просто откуда ни возьмись такое потребление, - считанные единицы. И поэтому проще проверять", - отметил он. В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.

https://ria.ru/20241101/limit-1981406083.html

https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, сергей пикин, федеральная налоговая служба (фнс россии)