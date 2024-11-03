https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова - РИА Новости, 03.11.2024
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
Глава львовского областного штаба запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Иван Смага пригрозил расправой мэру Львова Андрею... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:28
2024-11-03T20:28
2024-11-03T21:15
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава львовского областного штаба запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Иван Смага пригрозил расправой мэру Львова Андрею Садовому, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно материалу, глава города ранее утверждал, что националистические движения на Украине якобы играют на руку России и финансируются из Москвы. Впоследствии в украинских соцсетях распространилось видеообращение Смаги, который угрожает мэру Львова, пишет издание. Так, глава штаба "Правого сектора"* пригрозил, что если Садовый еще раз заявит о финансировании украинских националистических организаций "из московского кармана", это будут последние слова в его жизни.Мэр Львова уже не раз фигурировал в скандалах из-за своих заявлений — в феврале он назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков в знак протеста против импорта сельхозпродуктов из постсоветской республики, а в мае обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума "российской оппозиции".* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
https://ria.ru/20241010/dela-1977476323.html
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в мире, львов, украина, россия, андрей садовой
В мире, Львов, Украина, Россия, Андрей Садовой
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
"Страна.ua": "Правый сектор" угрожает мэру Львова из-за критики националистов