Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 03.11.2024 (обновлено: 21:15 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова - РИА Новости, 03.11.2024
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
Глава львовского областного штаба запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Иван Смага пригрозил расправой мэру Львова Андрею... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:28
2024-11-03T21:15
в мире
львов
украина
россия
андрей садовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766833017_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_8cc012ec1a1d3688afc4745fafda273f.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава львовского областного штаба запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Иван Смага пригрозил расправой мэру Львова Андрею Садовому, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно материалу, глава города ранее утверждал, что националистические движения на Украине якобы играют на руку России и финансируются из Москвы. Впоследствии в украинских соцсетях распространилось видеообращение Смаги, который угрожает мэру Львова, пишет издание. Так, глава штаба "Правого сектора"* пригрозил, что если Садовый еще раз заявит о финансировании украинских националистических организаций "из московского кармана", это будут последние слова в его жизни.Мэр Львова уже не раз фигурировал в скандалах из-за своих заявлений — в феврале он назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков в знак протеста против импорта сельхозпродуктов из постсоветской республики, а в мае обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума "российской оппозиции".* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
https://ria.ru/20241010/dela-1977476323.html
https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966970470.html
львов
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766833017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f13382c9a810e87c34881b7a3c5636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, россия, андрей садовой
В мире, Львов, Украина, Россия, Андрей Садовой
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова

"Страна.ua": "Правый сектор" угрожает мэру Львова из-за критики националистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Львова Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Львова Андрей Садовый. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава львовского областного штаба запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Иван Смага пригрозил расправой мэру Львова Андрею Садовому, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Согласно материалу, глава города ранее утверждал, что националистические движения на Украине якобы играют на руку России и финансируются из Москвы. Впоследствии в украинских соцсетях распространилось видеообращение Смаги, который угрожает мэру Львова, пишет издание.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"*
10 октября, 20:07
Так, глава штаба "Правого сектора"* пригрозил, что если Садовый еще раз заявит о финансировании украинских националистических организаций "из московского кармана", это будут последние слова в его жизни.
Мэр Львова уже не раз фигурировал в скандалах из-за своих заявлений — в феврале он назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков в знак протеста против импорта сельхозпродуктов из постсоветской республики, а в мае обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума "российской оппозиции".
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Осужденный за госизмену рассказал об агитации "Правого сектора"* в школе
19 августа, 06:51
 
В миреЛьвовУкраинаРоссияАндрей Садовой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала