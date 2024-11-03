https://ria.ru/20241103/lukashenko-1981733012.html

Лукашенко прокомментировал начало избирательной кампании в Белоруссии

Лукашенко прокомментировал начало избирательной кампании в Белоруссии - РИА Новости, 03.11.2024

Лукашенко прокомментировал начало избирательной кампании в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в кампании по выборам президента республики сделан нормальный первый шаг, и подчеркнул, что будет сражаться за... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:57

2024-11-03T21:57

2024-11-03T21:58

в мире

белоруссия

александр лукашенко

олег гайдукевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в кампании по выборам президента республики сделан нормальный первый шаг, и подчеркнул, что будет сражаться за страну. "Нормально началась эта кампания…, первый шаг сделан, нормальный шаг, я считаю… Конечно, мы будем сражаться за свою Беларусь", - сказал Лукашенко в комментарии, показанном в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1". Лукашенко отметил, что боялся упреков со стороны журналистов, что он расслабленно начал кампанию, что боевого духа нет. "Потом скажу, почему так спокойно воспринимаю эти выборы. Это для меня важно, фундаментально. Никакого удержания власти, ничего (такого – ред.) здесь нет", - добавил он. Президент также прокомментировал участие в кампании лидеров партий. "То, что партии выдвинули своего человека, – ничего плохого в этом не вижу. Это партии, они должны о себе заявить. Выиграют – не выиграют, выборы покажут, но они должны о себе заявить", - добавил он. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. В стране завершился этап предоставления в ЦИК желающими выдвинуться кандидатами в президенты документов, необходимых для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно. ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Еще двум претендентам, подавшим документы с нарушением норм законодательства, было отказано в регистрации инициативных групп. На ближайшем заседании ЦИК ожидается рассмотрение заявок о регистрации инициативных групп, поступивших еще от пяти человек, в том числе от лидера Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова.

https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981204118.html

https://ria.ru/20241101/tsik-1981423836.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич