https://ria.ru/20241103/kot-1981679013.html

В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот

В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот - РИА Новости, 03.11.2024

В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот

Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании, пропал, сообщил хозяин питомца журналист Василий Кучумов. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:44

2024-11-03T12:44

2024-11-03T12:55

общество

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 3 ноя — РИА Новости. Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании, пропал, сообщил хозяин питомца журналист Василий Кучумов."Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику. <...> 100 000 рублей за поимку Барсика! 5000 рублей за фото Барсика: если вы увидели кота и он не подходит ближе, то сделайте его фото с локацией места, после проверки отправлю деньги на карту", — пообещал владелец. По словам Кучумова, кот потерялся в частном секторе в микрорайоне Висим в Перми. Животное не видели примерно трое суток. Барсика в 2016 году приняла на работу пермская строительная компания. Ему решили платить зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Кота запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашнего любимца, но они соблюдали народную примету: в дом первой должна войти кошка. Позднее пермский кот-строитель даже принял участие в телевизионном шоу, съемочная группа показала рабочий день Барсика.

https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html

https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html

россия

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, пермь