https://ria.ru/20241103/kot-1981679013.html
В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот
В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот - РИА Новости, 03.11.2024
В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот
Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании, пропал, сообщил хозяин питомца журналист Василий Кучумов. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:44
2024-11-03T12:44
2024-11-03T12:55
общество
россия
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ПЕРМЬ, 3 ноя — РИА Новости. Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании, пропал, сообщил хозяин питомца журналист Василий Кучумов."Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику. <...> 100 000 рублей за поимку Барсика! 5000 рублей за фото Барсика: если вы увидели кота и он не подходит ближе, то сделайте его фото с локацией места, после проверки отправлю деньги на карту", — пообещал владелец. По словам Кучумова, кот потерялся в частном секторе в микрорайоне Висим в Перми. Животное не видели примерно трое суток. Барсика в 2016 году приняла на работу пермская строительная компания. Ему решили платить зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Кота запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашнего любимца, но они соблюдали народную примету: в дом первой должна войти кошка. Позднее пермский кот-строитель даже принял участие в телевизионном шоу, съемочная группа показала рабочий день Барсика.
https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html
https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, пермь
В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот
В Перми за поимку пропавшего кота Барсика выплатят 100 000 рублей
ПЕРМЬ, 3 ноя — РИА Новости. Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании, пропал, сообщил хозяин питомца журналист Василий Кучумов.
«
"Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику. <...> 100 000 рублей за поимку Барсика! 5000 рублей за фото Барсика: если вы увидели кота и он не подходит ближе, то сделайте его фото с локацией места, после проверки отправлю деньги на карту", — пообещал владелец.
По словам Кучумова, кот потерялся в частном секторе в микрорайоне Висим в Перми. Животное не видели примерно трое суток.
Барсика в 2016 году приняла на работу пермская строительная компания. Ему решили платить зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Кота запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашнего любимца, но они соблюдали народную примету: в дом первой должна войти кошка. Позднее пермский кот-строитель даже принял участие в телевизионном шоу, съемочная группа показала рабочий день Барсика.