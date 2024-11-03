https://ria.ru/20241103/korol-1981722625.html

Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы

Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы - РИА Новости, 03.11.2024

Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:43

2024-11-03T19:43

2024-11-03T19:43

в мире

испания

валенсия (область)

мадрид

наводнения в испании

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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил в воскресенье королевский дом. Король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавшие от наводнений. "По совместному соглашению государственных и региональных властей и королевского дома визит в Чиву был отложен", - говорится в заявлении королевского дома. Ранее сообщалось, что по прибытии в Пайпорту монархи подверглись нападкам со стороны собравшихся людей. Некоторые из них пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя из "убийцами". Тем временем и король, и королева пытались примириться с обратившимися к ним людьми. В свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями. Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.

https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981178111.html

https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981707469.html

испания

валенсия (область)

мадрид

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Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию Филипп VI приехал туда с супругой Летисией, чтобы осмотреть последствия разрушительного наводнения (https://t.me/rt_russian/219891). По данным CNN, погибли более 200 человек. 2024-11-03T19:43 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, испания, валенсия (область), мадрид, наводнения в испании