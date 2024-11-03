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Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы - РИА Новости, 03.11.2024
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19:43 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/korol-1981722625.html
Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы
Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы - РИА Новости, 03.11.2024
Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы
Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:43
2024-11-03T19:43
в мире
испания
валенсия (область)
мадрид
наводнения в испании
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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил в воскресенье королевский дом. Король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавшие от наводнений. "По совместному соглашению государственных и региональных властей и королевского дома визит в Чиву был отложен", - говорится в заявлении королевского дома. Ранее сообщалось, что по прибытии в Пайпорту монархи подверглись нападкам со стороны собравшихся людей. Некоторые из них пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя из "убийцами". Тем временем и король, и королева пытались примириться с обратившимися к ним людьми. В свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями. Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981178111.html
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Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию
Филипп VI приехал туда с супругой Летисией, чтобы осмотреть последствия разрушительного наводнения (https://t.me/rt_russian/219891). По данным CNN, погибли более 200 человек.
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в мире, испания, валенсия (область), мадрид, наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Мадрид, Наводнения в Испании
Король Испании прервал визит в пострадавшие от наводнений районы

Король Испании Филипп VI прервал визит в пострадавшие от ливней районы Валенсии

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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил в воскресенье королевский дом.
Король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавшие от наводнений.
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"По совместному соглашению государственных и региональных властей и королевского дома визит в Чиву был отложен", - говорится в заявлении королевского дома.
Ранее сообщалось, что по прибытии в Пайпорту монархи подверглись нападкам со стороны собравшихся людей. Некоторые из них пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя из "убийцами". Тем временем и король, и королева пытались примириться с обратившимися к ним людьми.
В свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.
Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
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