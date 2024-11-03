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На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/karty-1981706734.html
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ
Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:35
2024-11-03T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
калифорния
андрей коваленко
google
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На новых снимках в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram-канале."Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять)", — написал он.По его словам, они обратились к Google, чтобы исправить ситуацию, но сделать это быстро не получилось, поскольку "у них же выходные".Ранее летом пользователи сервиса Google Maps обнаружили сверхсекретный прототип американского морского беспилотника на базе в Калифорнии.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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в мире, технологии, украина, калифорния, андрей коваленко, google, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Калифорния, Андрей Коваленко, Google, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ

СНБО Украины: Google Maps слил снимки расположения военных систем ВСУ

© Google MapsАэропорт Жуляны. Спутниковый снимок
Аэропорт Жуляны. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Google Maps
Аэропорт Жуляны. Спутниковый снимок
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На новых снимках в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram-канале.
"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять)", — написал он.
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По его словам, они обратились к Google, чтобы исправить ситуацию, но сделать это быстро не получилось, поскольку "у них же выходные".
Ранее летом пользователи сервиса Google Maps обнаружили сверхсекретный прототип американского морского беспилотника на базе в Калифорнии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаКалифорнияАндрей КоваленкоGoogleВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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