https://ria.ru/20241103/karty-1981706734.html

На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ

На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ

Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:35

2024-11-03T16:35

2024-11-03T16:35

специальная военная операция на украине

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андрей коваленко

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На новых снимках в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram-канале."Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять)", — написал он.По его словам, они обратились к Google, чтобы исправить ситуацию, но сделать это быстро не получилось, поскольку "у них же выходные".Ранее летом пользователи сервиса Google Maps обнаружили сверхсекретный прототип американского морского беспилотника на базе в Калифорнии.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

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в мире, технологии, украина, калифорния, андрей коваленко, google, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины