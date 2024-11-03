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На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ
Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:35
2024-11-03T16:35
2024-11-03T16:35
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На новых снимках в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ, заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram-канале."Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять)", — написал он.По его словам, они обратились к Google, чтобы исправить ситуацию, но сделать это быстро не получилось, поскольку "у них же выходные".Ранее летом пользователи сервиса Google Maps обнаружили сверхсекретный прототип американского морского беспилотника на базе в Калифорнии.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Калифорния, Андрей Коваленко, Google, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине пожаловались, что в Google Maps раскрыли военные позиции ВСУ
СНБО Украины: Google Maps слил снимки расположения военных систем ВСУ