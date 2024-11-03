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Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ
Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ
Канье Уэст может дать концерт в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:45
2024-11-03T15:45
2024-11-03T15:45
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Рэпер Канье Уэст может дать концерт в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник."Канье Уэст все-таки может приехать в Россию с концертом. Причем уже в этом месяце. Правда, концерт планируют провести не в Москве, а в Петербурге на "Газпром Арене", — говорится в сообщении.Отмечается, что рэпер планирует приехать в Россию в середине этого месяца. Билеты на его концерт могут поступить в продажу на следующей неделе.Сообщается, что музыкант планировал концерт в Москве в "Лужниках", но из-за холодной погоды выбрали крытую площадку в северной столице.
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канье уэст, россия, санкт-петербург, москва
Шоубиз, Канье Уэст, Россия, Санкт-Петербург, Москва
Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ
Baza: рэпер Канье Уэст может дать концерт в Петербурге в середине ноября