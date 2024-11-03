https://ria.ru/20241103/kane_uest-1981699795.html

Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ

Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024

Канье Уэст планирует концерт в России, пишут СМИ

Канье Уэст может дать концерт в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:45

2024-11-03T15:45

2024-11-03T15:45

шоубиз

канье уэст

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санкт-петербург

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Рэпер Канье Уэст может дать концерт в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник."Канье Уэст все-таки может приехать в Россию с концертом. Причем уже в этом месяце. Правда, концерт планируют провести не в Москве, а в Петербурге на "Газпром Арене", — говорится в сообщении.Отмечается, что рэпер планирует приехать в Россию в середине этого месяца. Билеты на его концерт могут поступить в продажу на следующей неделе.Сообщается, что музыкант планировал концерт в Москве в "Лужниках", но из-за холодной погоды выбрали крытую площадку в северной столице.

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россия

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