https://ria.ru/20241103/kakoy-prazdnik-segodnya-1981406451.html
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 3 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 3 ноября
3 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников. На эту дату в календаре выпадает Всемирный день косплея, Международный день калькулятора, Национальный РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:00
2024-11-03T06:00
2024-11-03T06:00
праздники
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3 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников. На эту дату в календаре выпадает Всемирный день косплея, Международный день калькулятора, Национальный день сэндвича в США, День культуры Японии, День работников гражданской авиации в Беларуси. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в России и мире, что можно делать по народным приметам и какие существуют запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России3 ноября в России нет утвержденных государственных и профессиональных праздников. В нашей стране, как и во всем мире, в этот день косплееры (сокращение от англ. costume play – “костюмированная игра”) перевоплощаются в образы известных персонажей комиксов, кино, аниме, видеоигр. Во Всемирный день косплея (World Cosplay Dаy) участники мероприятия надевают костюмы, наносят соответствующий макияж или грим, используют аксессуары и атрибуты, чтобы быть максимально похожими на выбранного героя.Профессиональный праздник3 ноября в России нет профессиональных праздников. А вот в соседней Белоруссии на эту дату в 2024 году выпадает День работников гражданской авиации. Чествуют пилотов, бортпроводников, инженеров, авиадиспетчеров. Традиционно в честь праздника проходят авиационные шоу, смотр авиатехники, показательные полеты.Церковные праздникиПравославные верующие 3 ноября празднуют день памяти нескольких святых: Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, а также перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского. Католики 3 ноября 2024 года отмечают праздник Святого Губерта, покровителя охотников и лесников.Народный праздникВ Иларионов день судили о погоде. На Руси подмечали, если снег ложится на сырую землю и не тает – значит, весной жди раннего цветения подснежников. Если снег накрывает мерзлую почву, то в следующем году будет богатый урожай хлеба. Не рекомендуется на этот день планировать путешествия и долгие поездки. Лучше остаться дома, наводить порядок и уют.Какой сегодня праздник в мире3 ноября отмечается Международный день калькулятора – прибора, который упростил жизнь каждого из нас. В США празднуют Национальный день сэндвича (National Sandwich Day), практически ни один ланч у американцев не обходится без этого блюда. А в Японии проходит День культуры. В этот всенародный выходной день японцы и туристы могут насладиться культурными ценностями, полюбоваться украшенными улицами, бесплатно посетить музеи, картинные галереи, выставочные залы.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 3 ноября в разные годы:1888 – в Санкт-Петербурге состоялось первое исполнение симфонической сюиты "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова.1903 – голландский физиолог Виллем Эйнтховен сконструировал электрокардиограф.1906 – на Международной радиотелеграфной конвенции в Берлине единым сигналом бедствия для радиосвязи на море установлен сигнал SOS.1907 – первый в мире вертолет совершил полет во Франции.1954 – в Японии прошла премьера кинофильма “Годзилла”.1957 – в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту.1989 – в Москве проведен первый в СССР валютный аукцион.1992 – Билл Клинтон одержал победу на президентских выборах в США.ИмениныИменины 3 ноября отмечают:
https://ria.ru/20241102/noyabr-1822919975.html
https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html
https://ria.ru/20201121/imeniny-1585599186.html
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праздники, россия, в мире
Праздники, Россия, В мире
3 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников. На эту дату в календаре выпадает Всемирный день косплея, Международный день калькулятора, Национальный день сэндвича в США, День культуры Японии, День работников гражданской авиации в Беларуси. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в России и мире, что можно делать по народным приметам и какие существуют запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
3 ноября в России нет утвержденных государственных и профессиональных праздников. В нашей стране, как и во всем мире, в этот день косплееры (сокращение от англ. costume play – “костюмированная игра”) перевоплощаются в образы известных персонажей комиксов, кино, аниме, видеоигр. Во Всемирный день косплея (World Cosplay Dаy) участники мероприятия надевают костюмы, наносят соответствующий макияж или грим, используют аксессуары и атрибуты, чтобы быть максимально похожими на выбранного героя.
Профессиональный праздник
3 ноября в России нет профессиональных праздников. А вот в соседней Белоруссии на эту дату в 2024 году выпадает День работников гражданской авиации. Чествуют пилотов, бортпроводников, инженеров, авиадиспетчеров. Традиционно в честь праздника проходят авиационные шоу, смотр авиатехники, показательные полеты.
Православные верующие 3 ноября празднуют день памяти нескольких святых: Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, а также перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского. Католики 3 ноября 2024 года отмечают праздник Святого Губерта, покровителя охотников и лесников.
В Иларионов день судили о погоде. На Руси подмечали, если снег ложится на сырую землю и не тает – значит, весной жди раннего цветения подснежников. Если снег накрывает мерзлую почву, то в следующем году будет богатый урожай хлеба. Не рекомендуется на этот день планировать путешествия и долгие поездки. Лучше остаться дома, наводить порядок и уют.
Какой сегодня праздник в мире
3 ноября отмечается Международный день калькулятора – прибора, который упростил жизнь каждого из нас. В США празднуют Национальный день сэндвича (National Sandwich Day), практически ни один ланч у американцев не обходится без этого блюда. А в Японии проходит День культуры. В этот всенародный выходной день японцы и туристы могут насладиться культурными ценностями, полюбоваться украшенными улицами, бесплатно посетить музеи, картинные галереи, выставочные залы.
Значимые события, которые произошли 3 ноября в разные годы:
1888 – в Санкт-Петербурге состоялось первое исполнение симфонической сюиты "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова.
1903 – голландский физиолог Виллем Эйнтховен сконструировал электрокардиограф.
1906 – на Международной радиотелеграфной конвенции в Берлине единым сигналом бедствия для радиосвязи на море установлен сигнал SOS.
1907 – первый в мире вертолет совершил полет во Франции.
1954 – в Японии прошла премьера кинофильма “Годзилла”.
1957 – в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту.
1989 – в Москве проведен первый в СССР валютный аукцион.
1992 – Билл Клинтон одержал победу на президентских выборах в США.
Именины 3 ноября отмечают:
- Аза
- Александр
- Алексей
- Анатолий
- Аркадий
- Василий
- Владимир
- Денис
- Дмитрий
- Захар
- Иван
- Иларион
- Константин
- Марфа
- Николай
- Павел
- Пелагея
- Сергей
- Федор
- Юлиан
- Яков