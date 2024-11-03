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Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения - РИА Новости, 03.11.2024
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16:43 03.11.2024 (обновлено: 20:15 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981707469.html
Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения
Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения - РИА Новости, 03.11.2024
Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения
Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию закидали грязью пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:43
2024-11-03T20:15
в мире
испания
валенсия (область)
мадрид
наводнения в испании
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МАДРИД, 3 ноя — РИА Новости. Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию закидали грязью пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил телеканал TVE. Король и королева сегодня прибыли в регион, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Хотя изначально предполагалось, что они сначала направятся в Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (CECOPI), монархи все же поехали непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте. Там они планировали узнать последние новости о спасательных работах, которые проводятся в населенном пункте. В Пайпорте некоторые собравшиеся пытались забрасывать грязью свиту монарха и оскорблять королевскую чету, в том числе называя их "убийцами". Тем временем Филипп VI и Летисия пытались примириться с обратившимися к ним людьми. При этом после инцидента королевский дом сообщил, что монарх и его супруга прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений, отменив поездку в Чиву.Некоторые известные личности и политики в Испании выразили свое недовольство действиями во время наводнений как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями. При этом, как сообщалось, правительство Испании привлечет еще пять тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество дополнительные пять тысяч сотрудников правоохранительных органов.Двадцать девятого октября мощные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто свыше 60 дорог.
https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981590728.html
https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981470661.html
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Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию
Филипп VI приехал туда с супругой Летисией, чтобы осмотреть последствия разрушительного наводнения (https://t.me/rt_russian/219891). По данным CNN, погибли более 200 человек.
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в мире, испания, валенсия (область), мадрид, наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Мадрид, Наводнения в Испании
Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения

Короля Испании закидали грязью при посещении пострадавшей от наводнения Валенсии

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МАДРИД, 3 ноя — РИА Новости. Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию закидали грязью пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил телеканал TVE.
Король и королева сегодня прибыли в регион, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Хотя изначально предполагалось, что они сначала направятся в Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (CECOPI), монархи все же поехали непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте. Там они планировали узнать последние новости о спасательных работах, которые проводятся в населенном пункте.
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В Пайпорте некоторые собравшиеся пытались забрасывать грязью свиту монарха и оскорблять королевскую чету, в том числе называя их "убийцами". Тем временем Филипп VI и Летисия пытались примириться с обратившимися к ним людьми.
При этом после инцидента королевский дом сообщил, что монарх и его супруга прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений, отменив поездку в Чиву.
Некоторые известные личности и политики в Испании выразили свое недовольство действиями во время наводнений как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.
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При этом, как сообщалось, правительство Испании привлечет еще пять тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество дополнительные пять тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Двадцать девятого октября мощные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто свыше 60 дорог.
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