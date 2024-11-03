https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981707469.html

Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения

Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения - РИА Новости, 03.11.2024

Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения

Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию закидали грязью пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:43

2024-11-03T16:43

2024-11-03T20:15

в мире

испания

валенсия (область)

мадрид

наводнения в испании

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981716065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccfc8ec2a04d35757540ff1685f13a38.jpg

МАДРИД, 3 ноя — РИА Новости. Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию закидали грязью пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщил телеканал TVE. Король и королева сегодня прибыли в регион, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Хотя изначально предполагалось, что они сначала направятся в Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (CECOPI), монархи все же поехали непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте. Там они планировали узнать последние новости о спасательных работах, которые проводятся в населенном пункте. В Пайпорте некоторые собравшиеся пытались забрасывать грязью свиту монарха и оскорблять королевскую чету, в том числе называя их "убийцами". Тем временем Филипп VI и Летисия пытались примириться с обратившимися к ним людьми. При этом после инцидента королевский дом сообщил, что монарх и его супруга прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений, отменив поездку в Чиву.Некоторые известные личности и политики в Испании выразили свое недовольство действиями во время наводнений как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями. При этом, как сообщалось, правительство Испании привлечет еще пять тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество дополнительные пять тысяч сотрудников правоохранительных органов.Двадцать девятого октября мощные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто свыше 60 дорог.

https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981590728.html

https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981470661.html

https://ria.ru/20241102/mid-1981541100.html

испания

валенсия (область)

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию Филипп VI приехал туда с супругой Летисией, чтобы осмотреть последствия разрушительного наводнения (https://t.me/rt_russian/219891). По данным CNN, погибли более 200 человек. 2024-11-03T16:43 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, валенсия (область), мадрид, наводнения в испании