https://ria.ru/20241103/iran-1981691647.html

Иранская студентка разделась на улице в знак протеста

Иранская студентка разделась на улице в знак протеста - РИА Новости, 03.11.2024

Иранская студентка разделась на улице в знак протеста

В Тегеране студентка разделась в Исламском университете Азад в знак протеста против замечания по поводу хиджаба, сообщает Iran International. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:45

2024-11-03T14:45

2024-11-03T15:19

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Тегеране студентка разделась в Исламском университете Азад в знак протеста против замечания по поводу хиджаба, сообщает Iran International."В субботу иранская студентка была арестована за то, что сняла одежду в знак протеста после того, как, предположительно, подверглась преследованию со стороны сотрудников службы безопасности в Тегеранском исламском университете Азад из-за неподобающего хиджаба", — говорится в сообщении.По словам студентов, она разделась после того, как ей сделали замечание о неправильном ношении хиджаба. Отмечается, что представитель университета подтвердил информацию об аресте девушки.Ношение хиджаба в Иране обязательно на законодательном уровне. Так, примечание статьи 638 Закона об исламских уголовных наказаниях предусматривает наказание за появление в общественном месте без хиджаба в виде тюремного заключения на срок от десяти дней до двух месяцев или выплату денежного штрафа. При этом в настоящее время продолжается работа над выработкой юридических норм, касающихся ношения хиджаба в стране. Так, председатель иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что готовящийся законопроект о хиджабе проходит завершающие этапы рассмотрения и утверждения в парламенте и вскоре будет обсужден на его открытом заседании.Актуальность вопроса о соблюдении правил ношения хиджаба, в частности, платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

https://ria.ru/20241031/kreml-1981099809.html

https://ria.ru/20231028/studentka-1905868758.html

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