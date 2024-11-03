https://ria.ru/20241103/ikra-1981662362.html

Эксперт объяснил рост цен на красную икру

Эксперт объяснил рост цен на красную икру - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт объяснил рост цен на красную икру

Цены на красную икру в России активно растут в четвертом квартале, что обусловлено высоким спросом на нее в преддверии Нового года, однако если в прошлые годы... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:18

2024-11-03T10:18

2024-11-03T10:18

экономика

оксана лут

илья шестаков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Цены на красную икру в России активно растут в четвертом квартале, что обусловлено высоким спросом на нее в преддверии Нового года, однако если в прошлые годы цены после праздников шли на убыль, в этот раз такая ситуация вряд ли возможна, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Он отметил, что потребление красной икры отражает характерный сезонный спрос, приходящийся на четвертый квартал и в особенности на декабрь. "В этот период наблюдается резкое увеличение потребления, что, безусловно, подталкивает цены вверх. Как показывает опыт прошлых лет, после спада ажиотажного спроса цены несколько корректируются вниз, но в текущем году в условиях невысокого объема производства красной икры можно ожидать, что цены останутся на высоком уровне", - считает эксперт. Помимо сезонных, есть и другие причины подорожания красной икры, отметил он. В первую очередь, это снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов. Так, по данным Росрыболовства, по состоянию на 28 октября вылов тихоокеанских лососей составил 233,9 тысячи тонн, что на 13,4% ниже, чем в 2022 году (с учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам). Кроме того, давление на цены оказывают рост ключевой ставки и увеличение стоимости обслуживания кредитов, а также инфляционные процессы, сказывающиеся на услугах логистики и обслуживания судов, ценах на топливо и заработной плате, подытожил Тренин. Ранее в октябре в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин.

https://ria.ru/20240917/ikra-1973205765.html

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html

https://ria.ru/20241014/ryba-1977873850.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, оксана лут, илья шестаков