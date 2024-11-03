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В Красноярском крае загорелся храм - РИА Новости, 03.11.2024
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17:30 03.11.2024 (обновлено: 17:31 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/hram-1981711515.html
В Красноярском крае загорелся храм
В Красноярском крае загорелся храм - РИА Новости, 03.11.2024
В Красноярском крае загорелся храм
Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:30
2024-11-03T17:31
происшествия
кедровый
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В поселке Кедровый Красноярского края храм загорелся на 100 квадратах. На месте работают девять специалистов и две единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Также ведомство уточнило, что пожарные МЧС России локализовали пожар в храме.
https://ria.ru/20240423/pozhar-1941781725.html
кедровый
красноярский край
россия
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происшествия, кедровый, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кедровый, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае загорелся храм

МЧС: пожарные тушат возгорание в храме в Красноярском крае на площади 100 кв м

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«
"В поселке Кедровый Красноярского края храм загорелся на 100 квадратах. На месте работают девять специалистов и две единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Также ведомство уточнило, что пожарные МЧС России локализовали пожар в храме.
Пожар в храме в Красноярском крае. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 15:11
 
ПроисшествияКедровыйКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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