https://ria.ru/20241103/hram-1981711515.html
В Красноярском крае загорелся храм
В Красноярском крае загорелся храм - РИА Новости, 03.11.2024
В Красноярском крае загорелся храм
Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:30
2024-11-03T17:30
2024-11-03T17:31
происшествия
кедровый
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В поселке Кедровый Красноярского края храм загорелся на 100 квадратах. На месте работают девять специалистов и две единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Также ведомство уточнило, что пожарные МЧС России локализовали пожар в храме.
https://ria.ru/20240423/pozhar-1941781725.html
кедровый
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кедровый, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кедровый, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае загорелся храм
МЧС: пожарные тушат возгорание в храме в Красноярском крае на площади 100 кв м