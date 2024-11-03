https://ria.ru/20241103/hram-1981711515.html

В Красноярском крае загорелся храм

В Красноярском крае загорелся храм - РИА Новости, 03.11.2024

В Красноярском крае загорелся храм

Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:30

2024-11-03T17:30

2024-11-03T17:31

происшествия

кедровый

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в храме в поселке Кедровый в Красноярском крае на площади 100 "квадратов", сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В поселке Кедровый Красноярского края храм загорелся на 100 квадратах. На месте работают девять специалистов и две единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Также ведомство уточнило, что пожарные МЧС России локализовали пожар в храме.

https://ria.ru/20240423/pozhar-1941781725.html

кедровый

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кедровый, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)