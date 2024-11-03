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Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России - РИА Новости, 03.11.2024
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17:16 03.11.2024 (обновлено: 17:53 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981710422.html
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России - РИА Новости, 03.11.2024
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России
Власти Молдавии нарушили конституцию, поскольку ограничили право избирателей, живущих в России, принять участие в выборах президента республики, заявила глава... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:16
2024-11-03T17:53
выборы в молдавии — 2024
в мире
молдавия
россия
москва
майя санду
евгения гуцул
мария захарова
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии нарушили конституцию, поскольку ограничили право избирателей, живущих в России, принять участие в выборах президента республики, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск)."Это полная дискриминация народа и диаспоры, открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления. Власти страны нарушили Конституцию Республики Молдова, где четко сказано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным", - заявила Гуцул журналистам.Она также отметила, что, несмотря на все препятствия, гордится стойкостью своего народа."Сегодня видела видео, где жители Гагаузской автономии, живущие на Камчатке, нашли время, деньги и прилетели в Москву, чтобы отдать свой голос и добиться перемен в нашей стране", - добавила Гуцул.ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241021/gutsul-1979192204.html
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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, евгения гуцул, мария захарова
Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Евгения Гуцул, Мария Захарова
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России

Гуцул: власти Молдавии ограничили право избирателей в России на выборах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии нарушили конституцию, поскольку ограничили право избирателей, живущих в России, принять участие в выборах президента республики, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России
21 октября, 19:57
"Это полная дискриминация народа и диаспоры, открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления. Власти страны нарушили Конституцию Республики Молдова, где четко сказано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным", - заявила Гуцул журналистам.
Она также отметила, что, несмотря на все препятствия, гордится стойкостью своего народа.
"Сегодня видела видео, где жители Гагаузской автономии, живущие на Камчатке, нашли время, деньги и прилетели в Москву, чтобы отдать свой голос и добиться перемен в нашей стране", - добавила Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии
Вчера, 13:21
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гражданка Молдавии рассказала об организации выборов в России
Вчера, 15:55
 
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