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Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
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13:21 03.11.2024 (обновлено: 14:09 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981682221.html
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии против диктатуры и преследования оппозиции. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:21
2024-11-03T14:09
в мире
молдавия
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гагаузия
майя санду
евгения гуцул
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии против диктатуры и преследования оппозиции. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Во втором туре президентских выборов я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях. Жители Гагаузской автономии и всей страны хотят жить в обществе, где власти будут уважать конституционные права каждого гражданина, где никого не будут делить по национальности и языку общения", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии. Гуцул призвала всех граждан республики исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки. "На этих выборах каждый голос имеет значение и способен изменить будущее нашей страны", - подчеркнула она. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241103/dodon-1981680001.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Выборы в Молдавии — 2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что проголосовала против диктатуры

© Фото : Евгения Гуцул/TelegramГлава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024
Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Евгения Гуцул/Telegram
Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии против диктатуры и преследования оппозиции.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Додон проголосовал на выборах президента Молдавии
Вчера, 12:56
"Во втором туре президентских выборов я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях. Жители Гагаузской автономии и всей страны хотят жить в обществе, где власти будут уважать конституционные права каждого гражданина, где никого не будут делить по национальности и языку общения", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии.
Гуцул призвала всех граждан республики исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки. "На этих выборах каждый голос имеет значение и способен изменить будущее нашей страны", - подчеркнула она.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских
Вчера, 12:18
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Экс-премьер Молдавии уверен, что дестабилизации в стране не будет
Вчера, 11:12
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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