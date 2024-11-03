https://ria.ru/20241103/grafik-1981635549.html

График работы МФЦ, ЗАГСов и медучреждений Москвы временно изменится

График работы МФЦ, ЗАГСов и медучреждений Москвы временно изменится - РИА Новости, 03.11.2024

График работы МФЦ, ЗАГСов и медучреждений Москвы временно изменится

График работы центров госуслуг "Мои документы", ЗАГСов и медицинских учреждений Москвы изменится на ноябрьских праздниках. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:17

2024-11-03T02:17

2024-11-03T02:17

общество

москва

мфц (многофункциональный центр)

загс

праздники

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. График работы центров госуслуг "Мои документы", ЗАГСов и медицинских учреждений Москвы изменится на ноябрьских праздниках. Поликлиники и кабинеты ОРВИ для взрослых 3 и 4 ноября будут работать с 9.00 до 16.00. В детских поликлиниках будут работать только кабинеты ОРВИ - с 9.00 до 15.00. Медицинская помощь на дому будет осуществляться с 9.00 до 15.00. Взрослые и детские травмпункты работают круглосуточно, травматологические отделения детских поликлиник - с 8.00 до 22.00. Также 3 и 4 ноября с 9.00 до 16.00 будут работать женские консультации только с 10 и более участками. Молочно-раздаточные пункты столицы будут работать по обычному графику с 6.30 до 15.00. Также в связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы центров госуслуг. В воскресенье, 3 ноября, районные центры госуслуг "Мои документы" будут открыты, как обычно, с 8.00 до 20.00, флагманские офисы - с 10.00 до 22.00. В понедельник, 4 ноября, центры госуслуг будут закрыты. Они откроются во вторник, 5 ноября, и возобновят работу в штатном режиме. В столичных ЗАГСах будут нерабочие дни с 3 по 5 ноября, кроме дворцов бракосочетания №1 и №4. Они будут работать 3 ноября с 10.00 до 18.00, 4 ноября будет выходным. С 5 ноября дворцы бракосочетания №1 и №4 возобновят работу в обычном режиме, с 6 ноября - все остальные. Узкоспециализированные услуги можно будет получить в 11 офисах ЗАГС, расположенных в центрах госуслуг "Мои документы" в любой день, кроме 4 ноября, по графику работы МФЦ. При этом 3 ноября будет сокращенный рабочий день: до 19.00 в районных центрах и до 21.00 во флагмане Северо-Западного административного округа столицы.

https://ria.ru/20241103/edinstvo-1981634141.html

https://ria.ru/20241102/prazdnik-1828595472.html

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общество, москва, мфц (многофункциональный центр), загс, праздники