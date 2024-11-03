https://ria.ru/20241103/gorlovka-1981657909.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР в течение 20 минут, сообщает... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:45
2024-11-03T09:45
2024-11-03T09:45
специальная военная операция на украине
горловка
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стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР в течение 20 минут, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.45 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): пять снарядов калибром 155 миллиметров... 01.05 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241103/vsu-1981630634.html
https://ria.ru/20241102/obstrely-1981624917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили восемь снарядов по Горловке за 20 минут