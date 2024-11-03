Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 03.11.2024 (обновлено: 22:20 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/golosovanie-1981732836.html
В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования
В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования - РИА Новости, 03.11.2024
В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования
Второй избирательный участок, который располагается в посольстве Молдавии в Москве, завершил работу вслед за первым из-за того, что бюллетени для голосования... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:50
2024-11-03T22:20
россия
молдавия
москва
майя санду
выборы в молдавии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981731713_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_adcc89b965515117a31c54acb42686d9.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Второй избирательный участок, который располагается в посольстве Молдавии в Москве, завершил работу вслед за первым из-за того, что бюллетени для голосования граждан на нём также закончились, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. На улице остается большое количество людей, которые не смогли отдать свои голоса из-за нехватки бюллетеней. "Долой Майю Санду!" - продолжают сканировать избиратели. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/yavka-1981730633.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Люди у посольства Молдавии в Москве, не успевшие проголосовать из-за того, что закончились бюллетени
Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей
2024-11-03T21:50
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981731713_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a597eb2684cfe6f6c704352110df734c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, москва, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

Второй избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве завершил работу

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Второй избирательный участок, который располагается в посольстве Молдавии в Москве, завершил работу вслед за первым из-за того, что бюллетени для голосования граждан на нём также закончились, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд
Вчера, 21:20
На улице остается большое количество людей, которые не смогли отдать свои голоса из-за нехватки бюллетеней.
"Долой Майю Санду!" - продолжают сканировать избиратели.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России
20 октября, 15:57
 
РоссияМолдавияМоскваМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала