https://ria.ru/20241103/golosovanie-1981732836.html

В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования - РИА Новости, 03.11.2024

В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

Второй избирательный участок, который располагается в посольстве Молдавии в Москве, завершил работу вслед за первым из-за того, что бюллетени для голосования... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:50

2024-11-03T21:50

2024-11-03T22:20

россия

молдавия

москва

майя санду

выборы в молдавии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981731713_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_adcc89b965515117a31c54acb42686d9.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Второй избирательный участок, который располагается в посольстве Молдавии в Москве, завершил работу вслед за первым из-за того, что бюллетени для голосования граждан на нём также закончились, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. На улице остается большое количество людей, которые не смогли отдать свои голоса из-за нехватки бюллетеней. "Долой Майю Санду!" - продолжают сканировать избиратели. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981730633.html

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html

россия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди у посольства Молдавии в Москве, не успевшие проголосовать из-за того, что закончились бюллетени Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей 2024-11-03T21:50 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, москва, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире