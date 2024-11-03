https://ria.ru/20241103/golosovanie-1981731053.html

В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования

В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования - РИА Новости, 03.11.2024

В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования

Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:26

2024-11-03T21:26

2024-11-03T21:26

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования граждан на нём закончились, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. На втором участке, который также расположен в посольстве Молдавии в Москве, некоторое количество бюллетеней осталось, в связи с этим работа избирательного участка продлилась. "Долой Майю Санду!" - скандируют избиратели. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981730633.html

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html

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в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024