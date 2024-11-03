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В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования - РИА Новости, 03.11.2024
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21:26 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/golosovanie-1981731053.html
В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования
В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования - РИА Новости, 03.11.2024
В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования
Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:26
2024-11-03T21:26
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выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования граждан на нём закончились, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. На втором участке, который также расположен в посольстве Молдавии в Москве, некоторое количество бюллетеней осталось, в связи с этим работа избирательного участка продлилась. "Долой Майю Санду!" - скандируют избиратели. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241103/yavka-1981730633.html
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в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В посольстве Молдавии в Москве заканчиваются бюллетени для голосования

В посольстве Молдавии в Москве завершил работу один из избирательных участков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования граждан на нём закончились, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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На втором участке, который также расположен в посольстве Молдавии в Москве, некоторое количество бюллетеней осталось, в связи с этим работа избирательного участка продлилась.
"Долой Майю Санду!" - скандируют избиратели.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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